Эксперты: Теперь Украине тоже угрожают торнадо (видео)

Отечественные метеорологи уверяют, что Украине теперь тоже угрожают разрушительные торнадо, вроде того, который пронесся в Оклахоме, сообщает ТСН.ua.

Страна сейчас находится в водовороте климатических изменений. Температура растет, что приводит к экстремальной погоде.

Напомним, мощный торнадо в Оклахоме стал одним из самых разрушительных в мире. Он вдребезги разрушил целый город. В результате погибли десятки, сотни были ранены. Ветер достигал скорости 321 км / час. Американские метеорологи уже подсчитали, по мощности эта стихия превысила в 8 раз бомбу, сброшенную на Хиросиму.

То, что американцы называют торнадо, в Украине называется смерч. Украинские метеорологи уверяют, что в стране наблюдается тенденция к повышению частоты смерчей. Причем спрогнозировать смерч и быть готовым к этому невозможно ни в одной стране мира.

"Если раньше смерчи формировались в конце апреля - начале мая, то сейчас известны такие случаи, когда в Украине зафиксированы случаи, когда смерч был 1 марта", - сообщила метеоролог Вера Балабух.

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За последние десятилетия изменилась вся климатическая система. Температура воздуха постоянно растет, что неизбежно приводит к экстремальным изменениям погоды. Погода стала просто непредсказуемой. Так, например, аномальный рекордный снегопад, который накрыл Украину в этом году, держался вплоть до начала апреля. Также наблюдались и мощные ливни. Год назад один из них даже сорвал матч в Донецке во время Евро-2012.

А летом Украину мучает аномальная жара. Синоптики же пугают, что температура воздуха в дальнейшем будет только расти.

"Каждое лето будем иметь жаркое лето, температурный режим выше нормы за последние 30 лет", - отметил начальник Гидрометцентра МЧС Украины Николай Кульбида. Климат меняется и метеорологи склоняются к мнению, что это происходит из-за повышения концентрации парниковых газов в атмосфере.