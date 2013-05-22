Власти Оклахомы назвали точную цифру погибших

По словам метеорологов, такой силы достигают менее одного процента всех торнадо в США, то есть около десяти смерчей в год. Ранее эксперты предварительно оценили мощность торнадо в Оклахоме на один пункт ниже, то есть в четыре балла из пяти по усовершенствованной шакале Фудзиты.

Власти Оклахома Сити 21 мая официально опровергли сообщения о том, что жертвами торнадо стали от 50 до 90 человек, и объявили о 24 погибших. Завышенные оценки они объяснили возможными повторами при подсчетах. В то же время в администрации города предупредили, что по мере разбора завалов еще могут быть обнаружены тела погибших. Согласно последним данным, в результате урагана пострадали по меньшей мере 237 человек. Как сообщает CNN, более ста человек были спасены из-под завалов.

Информации о сумме ущерба, нанесенного торнадо, — третьим серьезным смерчем, обрушившимся на Мур за последние 14 лет, — на данный момент не поступало, передает Лента.ру. Известно, что смерч разрушил множество жилых домов, больницу, две школы, нарушил линию электропередач. По предварительным оценкам комиссии по страхованию штата Оклахома, сумма страховых выплат превысит миллиард долларов, сообщает CNN.