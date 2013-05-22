Госстат: Украина импортировала газ из Германии
Украина в январе-марте 2013 года импортировала природный газ из Германии, согласно контрактус немецким газовым трейдером RWE, по средней цене 390 долл. за тыс. куб. м, сообщает Государственная служба статистики.
Согласно данным Госстата, всего Украина импортировала из Германии в первом квартале 2013 года 123,46 млн куб. м газа.
Средняя цена природного газа, импортируемого Украиной из Российской Федерации, в первом квартале 2013 года составила 420 долл. за тыс. куб. м. В натуральном выражении импорт из РФ составил 6,947 млрд куб. м.
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Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в январе-марте 2013 года снизила импорт газа (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 2,965 млрд долл. В марте Украина импортировала природного газа на 987,338 млн долл., что на 1,2% меньше марта 2012 года. В феврале «Нафтогаз Украины» существенно сократил закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года «Нафтогаз» продолжил сокращать закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.
17 апреля министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что поставки газа в Украину из России и Европы на сегодняшний день осуществляют коммерческие компании, которые закупают топливо у субъектов хозяйствования, в том числе производителей. По словам министра, в марте «Нафтогаз» закупил всего 200 млн кубометров газа для осуществления транзита в Европу.
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Компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, продала в январе-марте 2013 года на украинском рынке 1,5-1,7 млрд куб. м природного газа.
Напомним, что согласно рамочному соглашению, максимальный объем газа, который может быть поставлен в Украину немецким газовым трейдером RWE Supply & Trading, составляет 10 млрд куб. м.