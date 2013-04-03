Немецкий поставщик Украины объяснил, что берет газ "из портфеля"

Об этом говорится в сообщении компании RWE, текстом которого располагает УНИАН.

«Газ будет поставляться из нашего газового портфеля, который содержит газ из разных источников. Потенциальные поставки не связаны с отдельным источником», - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что соглашение с НАК «Нафтогаз Украины» является для RWE коммерческим соглашением.

«Оно является, преимущество для нас, расширением нашей клиентской базы другим крупным европейским газовым игроком», - сказано в сообщении.

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Как ранее сообщал УНИАН, глава "Газпрома" Алексей Миллер подверг сомнению заявление Украины о начале реверсных поставок газа в страну из Европы, так как, по его мнению, в этих поставках предполагается использовать российский газ.

А.Миллер также выразил сомнение, что Украина сможет закупать газ на спотовых торговых площадках в Европе.

28 марта с. г. во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

Украина и Венгрия обсуждают возможность транспортировки в Украину газа из Европы в объеме до 10 млрд кубометров.

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Ранее Украина заявляла о планах в 2013 году импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд кубометров газа и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

Украина в январе 2013 года импортировала 43,5 млн куб. м природного газа, покупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме через Польшу.

С 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.