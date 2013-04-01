СМИ: Украина из Европы виртуально реэкспортирует газ Газпрома

"Газ переходит границу и тут же возвращается обратно в Украину его новым владельцам",— сообщил источник Коммерсанта-Украина в Минэнерго.

То есть, НАК "Нафтогаз Украины" закупает газ в Европе по схеме, описанной ранее главой Газпрома Алексеем Миллером.

Но "мы не видим в этом никакого нарушения закона", - заявил собеседник издания в украинском министерстве.

По его словам, это подтверждает, что цена российского топлива для Украины завышена, потому что газ "Газпрома", выкупленный в Европе после пересечения украинской границы, "обходится "Нафтогазу" на 7% дешевле", чем прямой импорт из России.

Реверсный газ из Европы в январе стоил "Нафтогазу" $390 за 1 тыс. кубометров, пишет издание, в то время как цена "Газпрома" — $406.

Украина начала реверсные поставки из Польши по контракту с немецкой RWE в конце прошлого года. В ноябре-декабре 2012 года "Нафтогаз" закупил у RWE 52,7 млн кубометров и еще 46,7 млн — в январе этого года.

В прошлый четверг премьер Николай Азаров, будучи в Будапеште, объявил, что "Нафтогаз" начинает реверсные поставки газа из Венгрии, причем объем поставок из Венгрии может достичь 4,2 млрд кубометров.

В совокупности речь может идти о 5 млрд кубометров экспорта из Европы, что составляет 12% от контрактных обязательств "Нафтогаза" перед "Газпромом" по take-or-pay и 20% от фактических объемов, купленных украинской компанией в России за прошлый год.

Эксперты утверждают, что схема законна.

"Права "Газпрома" на транспортируемый газ заканчиваются как раз на приграничной газоизмерительной станции, где российский газ переходит в собственность европейской компании. Поскольку в Евросоюзе разрешен реэкспорт газа, что учитывается и в европейских контрактах "Газпрома", новый владелец имеет полное право продать газ в любую страну, включая Украину",— говорит глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.