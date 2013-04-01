Украину предупреждают об опасности лавин и наводнений

Синоптики и специалисты по чрезвычайным ситуациям предупреждают об опасностях, которые несет резкое повышение температуры воздуха после обильных мартовских снегопадов, сообщает Радио Свобода.

Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Карпатах из-за опасности схода снежных лавин на понедельник и вторник, 1 и 2 апреля.

Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области предостерегло любителей отдыха в горах на период лавинной опасности воздержаться от путешествий в высокогорье Карпат. Лавиноопасно в этих районах будет в течение следующих 10-15 дней, говорят специалисты.

В каждом районе Киева создали оперативные группы для мониторинга территорий возможного подтопления.

Об этом сообщили в городском штабе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации.

На протяжении выходных коммунальные службы убрали и вывезли из Киева десятки тысяч тонн снега. Такая уборка продолжается более недели; по оценкам, во время рекордного мартовского снегопада на территории Киева выпало почти 50 миллионов тонн снега.

По данным Укргидрометцентра, в Украину идет быстрое потепление. Уже сегодня в столице может быть около 10 градусов выше нуля.