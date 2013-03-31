На Прикарпатье объявлено штормовое предупреждение

По информации Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии, 30 марта днем с северо-восточного склона горы Брецкул сошли 4 лавины объемом 540, 400, 380 и 350 кубометров.

По данным управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, сегодня ночью произошел сход лавин также с северо-западного склона горы Пожежевская и северного склона горы Данциж.

По словам начальника Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии Владимира Фриговича, с 30 марта и в течение последующих 10 - 15 дней в высокогорье Карпат Ивано-Франковской области - лавиноопасно. Наиболее опасными, отметил гидрометеоролог, является Черногорский массив высокогорья Карпат и массив Горган в районе гор Сивуля, Лопушная, Игровец и прилегающих к нему массивов.

Управление ГСЧС, учитывая погодные условия, предостерегает туристов и любителей отдыха в горах на период лавинной опасности воздержаться от походов в высокогорье Карпат.