Майор милиции организовал преступную группу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил журналистам начальник управления прокуратуры Харьковской области Александр Бабиков.

По его словам, оперативный уполномоченный одного из райотделов милиции организовал преступную группу, в состав которой также входили бывший работник милиции, один ранее судимый гражданин и еще один гражданин.

«Они разработали общий план, чтобы одного человека, который занимается бизнесом, вывезти под надуманным поводом за территорию населенного пункта, после чего применить к нему ряд насильственных действий для получения информации о месте хранения им денежных средств и золотых изделий, после чего осуществить разбойное нападение на его жилище, а его убить и труп уничтожить», - заметил А.Бабиков.

По его словам, 11 марта все члены преступной группы были задержаны, когда они пытались вывезти связанного предпринимателя за пределы населенного пункта.

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Прокурор отметил, что задержанным предъявлено уведомление о совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением работником правоохранительного органа), п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах), ч. 4 ст 187 (разбойное нападение), ч.3 ст 146 (похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

На это время все члены ОПГ находятся под стражей.

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Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Виталий Захарченко издал распоряжение пересмотреть все аттестации работников милиции.

Он напомнил, что аттестация личного состава проводится постоянно и в связи со случаями правонарушений, которые были допущены милиционерами, было принято решение о проведении проверок аттестации.

"Результаты этих аттестаций опытные сотрудники центрального аппарата изучат, насколько тщательно были проведены эти аттестации, не было ли допущено формализма, были ли они проведены всесторонне, полно и объективно", - отметил В.Захарченко.

Он подчеркнул, что проверка аттестаций сотрудников органов внутренних дел будет проводиться по всей Украине.

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Толчком к принятию такого решения послужил случай в Черниговской области, когда сотрудник милиции причинил беременной женщине многочисленные ножевые ранения.

Отвечая на вопрос о том, будут ли привлечены руководители среднего звена, которые имели отношение к аттестации к ответственности, в случае выявления нарушений, В.Захарченко сказал: "Если руководители, которые возглавляли аттестационные комиссии, имели отношение к формальной аттестации, то они будут привлекаться к ответственности".