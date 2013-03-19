Милиционер шантажировал харьковчан, чтобы те переписывали на него квартиры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил журналистам начальник отдела прокуратуры Харьковской области Александр Бабиков.

По его словам, в конце 2012 года правоохранители установили, что оперуполномоченный одного из райотделов Харькова, капитан милиции организовал преступную группу, в которую также входили сотрудница социальной службы, которая работала с социально незащищенными гражданами, и ранее неоднократно осужденный за совершение тяжелых преступлений мужчина. Кроме этого, в совершении отдельных эпизодов преступной деятельности членам преступной группы помогали еще трое граждан.

«Эта группа взяла себе за цель выявление лиц, которые потеряли связь с родными, злоупотребляют алкоголем, неблагонадежных. Путем запугивания, фальсификации материалов уголовного дела, незаконного задержания, проникновения в жилье, фабрикации фактов употребления наркотических средств требовали, чтобы граждане переписали на них свои объекты недвижимости – речь идет о квартирах, которые находятся на территории города Харькова», - сказал А.Бабиков.

По его словам, работники управления борьбы с организованной преступностью главного управления МВД Украины в Харьковской области задокументировали 14 эпизодов противоправной деятельности в отношении 6 потерпевших, преступления совершены по 4 объектам недвижимости.

А.Бабиков подчеркнул, что члены ОПГ, которые осуществляли свою деятельность в течение полугода, задержаны. Их обвиняют в вымогательстве, совершенном группой лиц, уничтожении имущества, злоупотреблении служебным положением работником правоохранительного органа, незаконном проникновении в жилье, незаконном задержании и аресте, подделке документов, а также хранении и ношении огнестрельного оружия.

5 марта дело с обвинительными актами направлено в суд для рассмотрения.