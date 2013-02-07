Прокуратура расследует похищение в Киеве российского оппозиционера

Прокуратура Киева расследует дело о похищении на территории Украины российского оппозиционера Леонида Развозжаева по его собственному заявлению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Молдове и Украине.

Он также отметил, что первое дело об исчезновении Л.Развозжаева на территории Украины было закрыто милицией из-за отсутствия состава преступления. В то же время представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщил, что адвокаты Л.Развозжаева подали новое заявление, согласно которому прокуратура проводит расследование.

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Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября 2012 года объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела о подготовке к организации массовых беспорядков, которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме НТВ "Анатомия протеста-2".

20 октября появилась информация о том, что Л.Развозжаев был похищен неизвестными возле здания Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киеве.

По словам помощника председателя Госпогранлужбы Украины Сергея Астахова, Л.Развозжаев 19 октября легально покинул Украину и во время пересечения границы никаких замечаний пограничникам не высказывал.

Следствие подозревает Л.Развозжаева в незаконном пересечении в октябре российско-украинской границы (санкция - до двух лет лишения свободы). Он находится под арестом до 1 апреля.

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10 января стало известно, что Л.Развозжаев дал согласие на закрытие дела о разбое. Речь идет о предъявленном Л.Развозжаеву обвинении в совершенном 15 лет назад разбойном нападении и похищении меховых шапок. Дело было возбуждено по заявлению жительницы Ангарска, которая пожаловалась на то, что лица, совершившие нападение на ее мужа в 1997 году, до сих пор не привлечены к уголовной ответственности. Среди них, как полагают следователи, был и Л.Развозжаев. По информации следователей, он совместно с подельниками похитил у мужчины видеокамеру и 500 меховых шапок.

В рамках расследования оппозиционер 9 января был этапирован в Иркутск.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин заявил, что просьба Л.Развозжаева о прекращении за давностью дела о разбое станет признанием вины.