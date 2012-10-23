Депутат Госдумы: Развозжаева вывезли с молчаливого согласия украинских силовиков

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал сам И.Пономарев.

«Эта операция в Киеве проходила с молчаливого согласия украинских силовиков. Это мое предположение. По-другому, на мой взгляд сделать невозможно, ведь Л.Развозжаева доставили в Москву из Киева на самолете, а это значит, что Леонид проходил паспортный контроль», - сказал И.Пономарев.

По его мнению, «конечно можно человека спрятать в сундук и вывезти». «Я не думаю, что наши спецслужбы настолько рисковали, что настолько серьезно испортить отношения с Украиной и думаю, что проинформировали украинских коллег, а те в свою очередь закрыли глаза», - сказал И.Пономарев.

Он отметил, что украинские силовики сейчас открещиваются от этой истории, поскольку в противном случае получится, что закон нарушался с согласия спецслужб.

«Конечно, украинские силовики говорят, что они ничего не знали, но это не соответствует действительности. А наши (российские), чтобы украинских коллег как-то отмазать, оформляют это, что Л.Развозжаев явился с явкой с повинной. Это очевидная неправда, ведь у него даже вещи остались в комиссариате ООН», - сказал он и добавил, что в таком случае получается, что украинские силовики не контролируют ситуацию у себя в стране, если без их ведома в стране похитили человека.

«Я все же думаю, что наши поставили украинских коллег в известность», - сказал он.

При этом он подчеркнул, что такие действия являются нарушением международных конвенций на права человека получить политическое убежище.

И.Пономарев также сообщил, что ему и адвокату не дают возможности встретиться с Л.Развозжаевым и его «удерживают» в заложниках.

Как сообщал УНИАН, Следственный комитет России 19 октября объявил в федеральный розыск помощника депутата Госдумы РФ И.Пономарева, активиста «Левого фронта» Л.Развозжаева. Он вместе с координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и оппозиционером Константином Лебедевым является фигурантом уголовного дела по статье "подготовка к организации массовых беспорядков", которое было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Авторы фильма, который вышел на НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме было показано видео, где С.Удальцов и его соратники якобы разговаривают с тогдашним председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. По словам авторов картины, последний имеет опыт подготовки "цветных революций" в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин утверждает, что Л.Развозжаев написал от руки 10 писем, где рассказал о подготовке беспорядков. 21 октября Л.Развозжаев был взят под стражу Басманным районным судом Москвы до 16 декабря.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) глубоко обеспокоено исчезновением российского оппозиционера Л.Развозжаева, которое произошло 19 октября 2012 года в Киеве.