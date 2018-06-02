Классика живописи от Порошенко, Табачника, Губского (фоторепортаж)

Выставка-ярмарка Арт-Киев открылась настолько шумно, что не заметить этого было тяжело. Среди почти трех тысяч работ - около сотни шедевров известных художников из частных коллекций украинских богатеев: Петра Порошенко, Анатолия Кинаха, Богдана Губского, Яна Табачника, Дмитрия Андриевского, Эдуарда Прутника, Александра Фельдмана.

Дмитрий Стаховский