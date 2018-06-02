Классика живописи от Порошенко, Табачника, Губского (фоторепортаж)

Классика живописи от Порошенко, Табачника, Губского (фоторепортаж)

11:04, 02 ноября 2007
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5 этажей Украинского дома превратились в эдакий Андреевский спуск... В экспозиции - около сотни шедевров из частных коллекций украинских богатеев: Порошенко, Кинаха, Губского, Табачника, Андриевского, Прутника, Фельдмана...

Выставка-ярмарка Арт-Киев открылась  настолько шумно, что не заметить этого было тяжело. Среди почти  трех тысяч работ - около сотни шедевров известных художников из частных коллекций украинских богатеев:  Петра Порошенко, Анатолия Кинаха, Богдана Губского, Яна Табачника, Дмитрия Андриевского, Эдуарда Прутника, Александра Фельдмана.

Выставка была мощной – 5 этажей Украинского дома превратились в такой себе Андреевский спуск
Вице-премьер вместе с коллекционерами открывали коллекцию искусства
Один Табачник – аккордеон, два Табачника – арт-выставка
В отличие от однофамильца-правительственного чиновника, музыкант Табачник мог похвастаться коллекционными шедеврами
Как только посетители поднимались на следующий этаж, попадали в руки галерейных промоутеров
И временами маркетинг от искусства был не хуже представленной живописи
Выбор стилей и направлений, представленный многочисленными арт-галереями, просто поражал
Художник Иван Марчук развеивает перед журналистами ореол своей гениальности
Коллекционная живопись: “Полесский лев любуется летом”. Коллекция Олега Пинчука
“Последний совет на Запорожье”. Коллекция семьи Порошенко
Фельдман любит Каца: Моне-Кац из коллекции Александра Фельдмана
Украинское современное исскуство местами было чрезвычайно откровенным

Дмитрий Стаховский

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