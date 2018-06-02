Классика живописи от Порошенко, Табачника, Губского (фоторепортаж)
11:04, 02 ноября 2007
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5 этажей Украинского дома превратились в эдакий Андреевский спуск... В экспозиции - около сотни шедевров из частных коллекций украинских богатеев: Порошенко, Кинаха, Губского, Табачника, Андриевского, Прутника, Фельдмана...
Выставка-ярмарка Арт-Киев открылась настолько шумно, что не заметить этого было тяжело. Среди почти трех тысяч работ - около сотни шедевров известных художников из частных коллекций украинских богатеев: Петра Порошенко, Анатолия Кинаха, Богдана Губского, Яна Табачника, Дмитрия Андриевского, Эдуарда Прутника, Александра Фельдмана.
Выставка была мощной – 5 этажей Украинского дома превратились в эдакий Андреевский спуск
Вице-премьер вместе с коллекционерами открывали коллекцию искусства
Один Табачник – аккордеон, два Табачника – арт-выставка
В отличие от однофамильца - правительственного чиновника, музыкант Табачник мог похвастать коллекционными шедеврами
Как только посетители поднимались на следующий этаж, попадали в руки галерейных промоутеров
И временами маркетинг от искусства был не хуже представленной живописи
Выбор стилей и направлений, созданный многочисленными арт-галереями, просто поражал
Художник Иван Марчук перед журналистами развеял ореол своей гениальности
Мария Приймаченко “Полесский лев любуется летом”. (Коллекция Олега Пинчука)
Виктор Ковалев “Последний совет на Запорожье”. (Коллекция семьи Порошенко)
Фельдман любит Каца: Моне-Кац из коллекции Александра Фельдмана
Украинское современное исскуство иногда было черезчур откровенным
Дмитрий Стаховский
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