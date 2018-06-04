Вехи недели. Украина приобщается к сланцевому газу, Тимошенко не сдается, Рыбак экономит

В Украине вскоре будут добывать сланцевый газ. К Всемирному экономическому форуму в Давосе украинская сторона подгадала подписание соглашения о разделе продукции с Royal Dutch Shell, которая готова добывать сланцевый газ на Юзовском месторождении в Донецкой и Харьковской областях. Впервые украинский президент побывал в Давосе и уехал оттуда не с пустыми руками, хотя наблюдатели отметили и отказ Виктора Януковича от участия в «Украинском ланче», организованном Виктором Пинчуком. Виктор Федорович никогда не отличался повышенной тягой к дискуссиям, а последние события вокруг Тимошенко заставили Януковича и вовсе стать молчуном.

Поведение президента нашей страны не умаляет значения подписанного с компанией Shell соглашения, ведь сланцевый газ справедливо считают панацеей от российского энергетического диктата. Рисковая манера поведения, присущая голландско-британской компании, позволила им найти общий язык с украинской стороной. Дело не столько в возможных 10 миллиардах долларов инвестиций, сколько в возможности соскочить с российской газовой «иглы». Перспективность добычи сланцевого газа в Украине непрямо, но убедительно подтвердил и «Газпром», выставивший «Нефтегазу Украины» счет в 7 миллиардов долларов за законтрактованный, но невыкупленный объем «голубого золота». Интересно и другое: перспективу добычу сланцевого газа в Украине с похожими аргументами критикуют представители ВО «Свобода» и близкие к Кремлю российские эксперты.

Тем временем самый энергичный украинский политик, сумевший даже избавиться от титула «газовая принцесса», демонстрирует решимость бороться до конца за свою свободу и жизнь в прямом, не политическом смысле слова. Юлия Тимошенко наотрез отвергает подозрения в причастности к смерти Евгения Щербаня, утверждая, что Виктор Янукович перекладывает на нее ответственность за собственные преступления. Лидер «Батькивщины» готова предстать перед иностранным судом, чтобы доказать свою правоту и невиновность, и уверена в положительном для себя вердикте Европейского суда по правам человека, который рассматривает «газовое дело». Защитник Юлии Владимировны, Сергей Власенко, настроен куда менее оптимистично: он опасается, что Генеральная прокуратура инициирует лишение его депутатской неприкосновенности и арест, хотя подобные случаи по отношению к парламентариям единичны. Не приходится сомневаться, что Тимошенко и ее защитники будут постоянно привлекать внимание к происходящему вокруг нее, выводя уголовный процесс в политическую плоскость не только в Украине, но и за рубежом. С другой стороны, Ренат Кузьмин, взявший на себя роль главного публичного обвинителя экс-премьера, будет продолжать проведение публичных мастер-классов специфического прокурорского мастерства.

Энергии Тимошенко катастрофически не хватает ее соратникам. И дело даже не в том, что Олег Тягныбок и Виталий Кличко совсем не по-джентльменски отказались от ее предложения создать единую партию для противостояния Виктору Януковичу. Своим обращением Юлия Владимировна больше пыталась напомнить о себе, чем впрячь в одну партийную упряжку «Свободу» и «УДАР». Хуже другое: хотя представители оппозиционных фракций собрали 158 подписей за проведение внеочередной парламентской сессии, им не удалось добиться ее реального созыва. Восемь подписей забраковали в парламентском аппарате (там не побоялись поставить под сомнение даже автограф Виталия Кличко), что дало основания Владимиру Рыбаку вспомнить, как дорого обходятся внеочередные сессии и без того скудному государственному бюджету. Хотя спикер обещает подписать распоряжение о созыве внеочередной сессии, если ему докажут подлинность 150 подписей, время для ее проведения по большому счету утеряно. Оппозиционерам можно разминаться и готовиться на начало февраля, когда парламентские схватки начнутся согласно календарному плану работы парламента.