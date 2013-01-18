Газпром сократил поставки газа в страны бывшего СССР

Российский газовый монополист компания «Газпром» за 9 месяцев 2012 года сократила поставки газа в натуральном выражении в страны бывшего СССР по отношению к аналогичному периоду 2011 года на 23,4% - до 47,9 млрд куб. м с 62,5 млрд куб. м, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, чистая выручка от продаж по международным стандартам финотчетности компании за 9 месяцев 2012 года сократилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 16% - до 12,7 млрд долл. с 15,1 млрд долл.

Также в сообщении отмечается, что средняя цена на отпускаемый газ в эти страны за отчетный период составила 314,33 долл за тыс. куб. м.

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Как ранее сообщал УНИАН, сена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» в четвертом квартале 2012 г. увеличилась по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

Ранее заместитель главы «Газпрома» Александр Медведев заявлял, что «Газпром» рассчитывает, что Украина закупит в 2012 году 40 млрд куб. м газа.

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по договору. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 млрд куб. м, Украина должна была бы оплатить не менее 41,6 млрд куб. м газа. Действующий долгосрочный контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» предусматривает штрафные санкции при закупке газа ниже минимального объема.

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В 2013 году «Нафтогаз» ожидает увеличения поставок газа от немецкой компании RWE и прихода других европейских трейдеров на внутренний рынок.