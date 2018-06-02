Депардье с температурой 39 забежал закрыть “Молодость”

“Сало, сало, хорошее украинское сало! И горилка...” – зазывал мастеров кино на своеобразный “званый ужин”, проходивший на сцене Дворца “Украина” в рамках церемонии закрытия фестиваля, ныне арт-директор “Молодости” Андрей Халпахчи. Иностранные гости пробовали украинскую горилку с солеными огурцами и смотрели постмодерный перфоменс, который параллельно с церемонией награждения происходил на сцене.

“Прикольная идея. Но для меня это был полный абсурд. Мне дают премию, которую я должен был передать, а кино не видел. Потом я сажусь, и мне предлагают огурцы с водкой на сцене в “Украине”... Впрочем, музыка была хорошей”, – делится впечатлениями лидер группы ВВ Олег Скрипка, которого пригласили вручать одну из наград. Олег “честно и искренне” признался, что не видел ни одной ленты, представленной на “Молодости”, за неимением времени, но следил за ходом событий по телевизору и в Интернете. Сам Скрипка тоже не прочь снять фильм, музыкальный. “Не мюзикл, а типа “Веселые ребята” или в стиле индийского кино. Я с удовольствием снимал бы украинско-индийское кино. После индусов, по напевности и танцевальности мы, украинцы, на втором месте”, – рассказал о своих идеях певец.

Посла Республики Польши в Украине Яцека Ключковского тоже пригласили вручать награды и заверили, что деятели кинематографа смотрят не только кино, но и успевают следить за политическими событиями, в частности и в Польше. “В наших странах выборы проходят демократическим путем, и у нас есть будущее”, – поздравил посла с результатами парламентских выборов в Польше Халпахчи.

Каковы же результаты нынешней “Молодости”?

Приз имени Ива Монтана за лучшую актерскую роль и $1000 получила Анна Бегунова за фильм «Жестокость» режиссера Марины Любаковой (Россия). К слову, это дебют Анны в кинематографе.

Специальный приз жюри, не предусмотренный регламентом, достался румынскому режиссеру Кристиану Немеску за фильм "калифорнийская мечта", правда, уже посмертно. Ему также присудили приз жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. Немеску со своей короткометражкой “Мерилена” победил на прошлогодней “Молодости”. Именно тогда со сцены Дворца “Украина” объявили о его гибели. Режиссера не стало в начале монтажного периода “Калифорнийской мечты”, но друзья и коллеги Немеску довели его дело до конца.

Призом «За вклад в развитие украинского кино» от Международного благотворительного фонда «Украина–3000» была награждена Анна Чмиль – глава государственной службы кинематографии Украины. “Ее имени не найдете в титрах, но без нее наше кино не вышло бы в мир”, – объяснила свой выбор председатель фонда «Украина–3000», жена Президента Украины Екатерина Ющенко, которая, собственно, м вручала награду. Госпожа Ющенко также заявила о создании Украинского кинофонда – организации, которая будет заниматься продвижением украинского кино в мире. Председателем новосозданной организации стал Андрей Халпахчи.

Лучшим студенческим фильмом была признана лента «Сердце разрывается» норвежки Анне Севицки. Дипломы в этой категории достались картинам «Порно» режиссера Яна Вагнера (Польша) и «Ботубату» Марины Россе (Швейцария). Кстати, фильм “Порно” не имеет никакого отношения к порнографии. Просто современные постановщики любят провокативные заглавия, чем и завлекают зрительскую аудиторию.

Приз за лучшую короткометражную игровую ленту получил фильм «Ковчег» режиссера Гжегожа Йонкайтиса (Польша). Дипломы в этой категории также присудили норвежской ленте «Татуировки Бенни» режиссера Лизы Мари Гамлем и украинской ленте «На грани» Артема Сударева и Никиты Ратникова.

Лучшим полнометражным игровым фильмом стала картина «Холтрейн» режиссера Флориана Гаага (Германия, Польша). Кстати, в этот раз вкусы профессиональных кинокритиков и просто зрителей совпали, что бывает довольно редко, – «Холтрейн» забрал и приз зрительских симпатий.

И, наконец, гран-при фестиваля – статуэтку “Скифский олень” и $10 тисяч – за лучший фильм всей конкурсной программы получила лента “Странствия оркестра” режиссера Эрана Колирина (Израиль, Франция).

“Я счастлив быть здесь, на фестивале кинематографа, который отличается от обычного”, – радостно заявил, вероятно, самый долгожданный гость “Молодости”, звезда французского кинематографа Жерар Депардье. Хотя чем именно отличается наш фестиваль от других, он так и не объяснил. В этом году Депардье уже не бегал по сцене, как в прошлом, а быстренько вручил “Скифского оленя” и сразу убежал. Журналисты зря ждали общения с известным актером. Халпахчи объяснил, что Жерар спешит на самолет, потому что завтра у него начинаются съемки в Израиле, к тому же актер просидел всю церемонию с температурой 39. Но Халпахчи заверил, что в ноябре Депардье опять посетит Украину.

Странно, что выступления иностранных гостей почему-то переводили на русский. Как потом, объяснил Халпахчи, рабочие языки фестиваля – русский и английский.

Но фестиваль проходит в Украине...

Завершилась “Молодость” мировой премьерой российской эпической картины “1612”, которую представили режиссер Владимир Хотиненко и исполнитель одной из главных ролей Артур Смольянинов, известный по фильмам “9 рота” и “Жара”. Смольянинов на “Молодости” уже не первый раз, раньше он представлял фильм “Марс”, а вот Хотиненко уже 28 лет не был в Киеве. “Страшно подумать! Фантастический город”, – делится впечатлениями режиссер.

“1612”, продюсером которого выступил Сергей Михалков, появится в украинском прокате с 1 ноября. Кстати, польские газеты уже окрестили его антипольским.

Хорошо, что он не оказался еще и антиукраинским. Ведь война начала XVII века между Польшей и Московией, о которой идет речь в фильме, в действительности была украинско-московской войной. Это именно тогда казаки под предводительством гетмана Сагайдачного вместе с поляками сожгли Москву.

Анна Ященко