Знай свое место: Украина в мировых рейтингах

Ушедший год традиционно по-разному оценивается приверженцами действующей власти и ее критиками. Одни видят системные реформы, другие – непотизм и диктатуру. У каждого свои аргументы, заслуживающие внимания. Мы предлагаем посмотреть, какой Украина вошла в 2013-й год, с точки зрения рейтингов, составленных авторитетными международными организациями.

1. Едва ли не единственный рейтинг, в котором Украине удалось улучшить свой показатель – это рейтинг благоприятности деловой среды Doing Business-2013, который ежегодно составляет Всемирный банк (ВБ) и Международная финансовая корпорация (IFC). Украина улучшила свой результат на 15 позиций и переместилась со 152, куда она «упала» в прошлом году со 145-ого места, на 137 место. Составители рейтинга заявили, что Украина «продемонстрировала значительные улучшения в облегчении ведения бизнеса за последний год» и именно это дало ей возможность занять первое место в своем регионе (Восточной Европы и Центральной Азии).

2. 71-ое место среди 144-ёх страна получила в рейтинге процветающих стран мира, традиционно составляемом лондонским Legatum Institute. Перед Украиной – Ботсвана, Колумбия, Парагвай, а следом – Перу, Марокко и Южная Африка. Лидерские позиции рейтинга традиционно заняли Норвегия, Дания и Швеция. В первую десятку впервые не попали США – заняли только 12 место. Данный рейтинг оценивает 8 параметров – мощь экономики, деловой климат, эффективность управления, система образования, уровень здравоохранения, безопасность и верховенство закона, личная свобода человека, социальный капитал.

3. В рейтинге свободных экономик Heritage Foundation в прошлом году Украина стала худшей среди европейских государств, заняв 163 место из 179. Украинскую экономику наравне с белорусский, иранской и либерийской причислили к категории репрессивных.

4. 116-ое место среди 179-ти получила Украина в рейтинге свободы слова, опубликованном в 2012 году международной организацией "Репортеры без границ". Это лучше, чем в 2010-ом (тогда она была на 131-м месте), но хуже, чем в 2009-м (занимала 89-ую позицию). А вот согласно ежегодному докладу неправительственной организации Freedom House, Украина в рейтинге свободы прессы опустилась со 121-й до 130-й строки. Причиной тому, по мнению экспертов FH, «растущий контроль власти над средствами массовой информации». В лидерах обоих рейтингов традиционно Финляндия, Норвегия и Швеция, замыкают их Узбекистан, Туркмения, КНДР и Белоруссия.

5. Мировая сеть исследовательских университетов "Universitas 21" присвоила украинской системе высшего образования 25-ю позицию в своем рейтинге, в результате чего мы стали единственной страной из Восточной Европы, попавшей в топ-25. Авторы исследования изучили показатели 48 стран, из которых Украине удалось опередить Чехию, Польшу, Словению, Россию, Италию. В сферу оценок входила государственная политика в сфере образования, его результативность, ресурсное обеспечение. Лучшей была признана система образования в США, Швеции, Канаде, Финляндии и Дании.

6. 64-ое место среди 154-ёх досталось Украине в индексе равноправия женщин, опубликованном общественной организацией Social Watch. Данный показатель измеряет разницу между возможностями женщин и мужчин получить образование, занимать должности в секторах экономики, политики и т.д.. Возглавляет рейтинг Норвегия, а замыкает – Афганистан. Украина – между Перу и Белизом. Приблизительно такие же результаты аналогичного исследования ООН. По их данным, индекс гендерного неравенства в Украине составляет 0,33, что равно 57-ой позиции среди 146-ти государств. В ООН считают, что права женщин в Украине существенно ущемлены практически во всех сферах: семейной, рабочей, политической.

7. Freedom House в докладе «Свобода в мире», опубликованном в 2012 году, отнес Украину к категории частично свободных стран. По мнению экспертов организации, в стране отмечено падение уровня демократии из-за преследований оппозиции. При этом в 2010 году Украина была единственной из стран бывшего СССР, кроме балтийских, которая была признана «свободной».

8. Также в ушедшем году Украина опустилась на 144 строчку из 174 возможных позиций в рейтинге Индекса восприятия коррупции, который ежегодно составляет Transparency International. Это худший показатель среди всех европейских стран: Россия на 133 месте, Беларусь – на 123-м. Лучшие результаты среди бывших постсоветских стран – у Эстонии (32 место) и Грузии (51 место). Замыкают список Афганистан, Северная Корея и Сомали. А открывают его Финляндия и Дания – там коррупция практически отсутствует.

9. В рейтинге Индекса глобальной конкурентоспособности 2012, составленном Фондом Эффективное управление при поддержке Всемирного экономического форума (ВЭФ), Украина заняла 73-е место среди 144 стран, поднявшись на девять позиций по сравнению с прошлым годом. Соседями по рейтингу стали Словакия и Уругвай.

10. Третье место заняла Украина в рейтинге самых «бессердечных» стран мира по результатам опроса, проведенного в более чем 150 странах с 2009 по 2011 годы агентством по изучению общественного мнения Gallup. Мы разделили «почетную» бронзу с Беларусью, Россией, Казахстаном, Мадагаскаром, Киргизией и Непалом. Первыми в списке самых неэмоциональных названы сингапурцы, а вторыми – грузины и литовцы. А вот самыми эмоциональными на планете признаны филиппинцы.

11. 78-ое место из 80-ти заняла Украина в списке стран, в которых стоило бы родиться, по версии "The Economist". Лучшими странами, где стоит родиться, стали Швейцария, Австралия и Норвегия. В первой десятке также Швеция, Дания, Сингапур, Новая Зеландия, Нидерланды, Канада и Гонконг. По словам авторов рейтинга, учитывалось 11 основных факторов, среди которых – оценка личного счастья граждан, оценка благосостояния и безопасности жизни, доверия общественным институтам, оценка системы здравоохранения и приверженность семейным ценностям.

12. Украина вошла в первую пятерку стран по количеству жалоб в Европейский суд по правам человека. Такие данные озвучил один из судей ЕСПЧ. Также среди лидеров – Турция, Россия, Румыния и Польша.

13. Согласно отчету Всемирной Организации Здравоохранения, Украина лидирует по уровню детского алкоголизма в мировом рейтинге государств. В ВОЗ утверждают, что в результате социологических опросов выяснилось, что более 85% украинских детей употребляли алкоголь хотя бы раз за последний год, а 76% детей за тот же год употребляли алкоголь неоднократно. Показательно, что согласно результатам опроса, девочки лишь немного уступают мальчикам по количеству и частоте употребления спиртных напитков. Наиболее популярным алкогольным напитком среди мальчиков оказалось пиво, а среди девочек – слабоалкогольные коктейли.

Анастасия Береза