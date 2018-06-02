Украинская трансплантология умирает: ей нужная пересадка закона

В Донецке работают черные трансплантологи. Такие сенсационные обвинения выдвинула Украине израильская прокуратура. Она утверждает, что в Донецком центре трансплантации почки незаконно пересаживают человеческие органы.

Операции якобы выполняет гражданин Израиля Михаил Зис, которого называют "руководителем преступной группировки". Однако руководитель центра трансплантации профессор Виктор Денисов опровергает обвинение. Работа в центре ведется согласно закону Украины, а "трансплантационный скандал" связан, по словам профессора Денисова, с... конкуренцией. Дело в том, что израильское законодательство запрещает пересадку органов, если пациент и донор не являются прямыми родственниками. В Украине это возможно. Да и стоимость операции значительно ниже. Потому израильские пациенты все чаще отдают преимущество украинским трансплантационным клиникам. К тому же, можно себе представить неудовольствие израильских страховых компаний, которые вынуждены оплачивать лечение за рубежом. Профессор Денисов советует израильтянам разобраться во внутренней ситуации относительно трансплантации органов.

Что ж, пылинку в чужом глазу мы уже разглядели, теперь рассмотрим колоду в своем... Согласно выводам Европарламента, Украина среди «черных экспортеров» человеческих органов занимает второе место в Европе после Молдовы. Но трансплантология как медицинская отрасль, по определению экспертов, почти прекратила свое существование.

ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ В УКРАИНЕ ИСЧЕЗАЕТ Сегодня у нас делают жалкие 2% от потребности трансплантаций в год. Тысячи украинцев погибают из-за того, что не имеют возможности заменить непригодный для жизни орган. Среди них – сотни детей.

Например, по числу трансплантаций почки Украина занимает одно из последних мест в мире. Официально же 2500 человек в год нуждаются в трансплантации почки, 1500 – сердца, столько же печени. Многие из них до конца этого года не доживают. Ежегодно появляется еще около 5 тысяч больных, которые нуждаются в подключении к аппарату «искусственная почка», или в гемодиализе. Всего же их не менее 25 тысяч, а реально имеют возможность пролечиться не более двух тысяч больных. Среди них есть такие что, исчерпав свои материальные возможности, постепенно перестают приходить в центры гемодиализа и тихо умирают дома.

Лечение диализом чрезвычайно дорого. Стоимость лечения одного пациента в год – 80 тысяч гривен, а операция стоит от 5 до 30 тысяч гривен. Если бы таким больным пересадили почку, они могли бы полноценно прожить добрые 30 лет. Во всем мире считают, что трансплантация почки экономически выгоднее, чем диализ.

Сравним: в США на аппарате «искусственная почка» находятся 165 тысяч, 10 тысячам больным в год пересаживают орган от донора. У нас же все пять региональных центров – в Киеве, Одессе, Запорожье, Донецке и Львове – делают в год 100–120 трансплантаций.

ЧТО ТАКОЕ "ПРЕЗУМПЦИЯ СОГЛАСИЯ"

По мнению директора Запорожского центра трансплантологии (до недавнего времени - главного внештатного трансплантолога Министерства здравоохранения Украины) Александра Никоненко, нормально развиваться отечественной трансплантологии мешает, в первую очередь, недостаток государственного финансирования - 10 % от предусмотренного - и принятый Верховной Радой в 1999 году закон «О трансплантации органов и других анатомических материалов человека». Из-за его несовершенства поиски донорских органов растягиваются на годы. Многие реципиенты умирают, так и не дождавшись «своего» сердца.

Закон готовился признанными специалистами, в него вошло все лучшее и наиболее рациональное из подобных законов других стран. Но во время его обсуждения Верховная Рада приняла ряд поправок, которые не позволяют своевременно взять орган для пересадки. В частности, согласно с 16 статьей, изъятие органов или тканей для трансплантации у умершего запрещается, если он при жизни выразил несогласие быть донором или если его родня - против.

В случае же гибели потенциального донора быстро уговорить его родных отдать органы почти невозможно. Обычно, убитая горем родня просто не отвлекается на лишние хлопоты, потому что, чтобы оформить донорство, нужно заполнять анкеты, предоставлять многочисленные подтверждения того, что они действительно родственники погибшего и тому подобное. А нужный орган должен быть изъят и пересажен за считанные часы после смерти. Хирурги утверждают: нужный орган появляется раз-два в неделю, а операции по пересадке выполняют лишь единицы в год.

Украинцы не склонны при жизни рассуждать о будущем своего тела. Поэтому предлагается законодательно внедрить понятие «презумпция согласия».

Авторы последнего законопроекта об изменениях к трансплантационному закону хотят дополнить ст. 16 такой нормой: «Изъятие органов и других анатомических материалов у умершего лица не допускается, если заведение здравоохранения, что его осуществляет, на момент изъятия поставлено в известность о том, что данное лицо, его близкие родственники, которые проживали с ним до смерти, или его законные представители заявили о своем несогласии на изъятие его органов после смерти для трансплантации реципиенту». То есть в законе предлагается заменить «презумпцию несогласия» (при отсутствии согласия донора или родственников считается, что они против трансплантации) на «презумпцию согласия» (родственники согласны, если отсутствуют их возражения).

Тогда врачам не придется в трагический момент потери близкого человека обращаться к родственникам за разрешением. Каждый гражданин решает для себя, согласен ли он после смерти стать донором органов. В случае отказа он информирует об этом по специальному телефоном или посылает сообщение электронной почтой. Его отказ будут заносить в реестр. А если отказа нет, то умерший автоматически рассматривается как донор органов. Такой закон есть в Австрии, Испании, Польше.

Конечно, данные поправки обязательно должны обсуждаться в обществе.

“ПРЕЗУМПЦИЯ НЕСОГЛАСИЯ” – УГРОЗА КРИМИНАЛЬНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ

Оппоненты законопроекта убеждены, что либерализация трансплантационного закона повлечет массовые злоупотребления, поскольку медикам не нужно будет согласие родных. Так называемыми мертвыми донорами прежде всего становятся жертвы ДТП, несчастных случаев и нападений злоумышленников.

К сожалению, нашу страну нельзя назвать благополучной в том, что касается криминогенной ситуации. Противники введения "презумпции согласия" предостерегают, что вполне вероятно такое развитие событий: преступники узнают через банк данных, что органы определенного человека по характеристикам "подходят" денежному заказчику. На "подходящего" человека совершается нападение. Дальше - реанимация и изъятие органов, которые передаются для пересадки заказчику.

Протесты также вызывает предложение изъять из ч. 1 ст. 16 действующего закона следующую норму: «У умерших несовершеннолетних, ограниченно дееспособных или недееспособных лиц анатомические материалы может быть взяты при согласии их законных представителей». По поводу этого было выдвинуто предположение, что в случае принятия такой поправки возникнет угроза «криминальной трансплантации» для менее всего защищенных слоев населения — детей и инвалидов.

Против поправок выступает также Главное научно-экспертное управление ВР. Парламентские эксперты отмечают, что операции по пересадке органов дорогостоящие из-за значительного дефицита органов-трансплантатов. Однако расширять «рынок» за счет упрощения процедуры изъятия крайне опасно. «Не следует забывать, что за этой проблемой стоит безопасность каждого человека, а не только того, который нуждается в пересадке органа или ткани. Ведь хорошо известно, что с усилением криминализации общества, в условиях тяжелого социально-экономического положения в нем растет количество преступлений, связанных со вскрытием людей, с похищением детей и взрослых с целью изъятия органов, предоставления кредитов частными лицами гражданам с целью последующего принуждения рассчитаться органами и т.д.» (из вывода Управления относительно предлагаемого законопроекта).

ГОТОВО ЛИ НАШЕ СОЗНАНИЕ ПЕРЕНЯТЬ МИРОВОЙ ОПЫТ?

В отличие от Запада, у нас не было общественных дискуссий, которые активно сопровождали начало трансплантаций человеческих органов. Когда полвека потому патриарх трансплантологии Томас Старзл проводил в Мемфисе (штат Техас, США) пересадку печени или почки, то это обсуждала вся пресса. Людям рассказывали, как потому-то гражданину (имена никто не скрывал) пересадили орган другого конкретного гражданина, который погиб в автокатастрофе. Специальный общественный комитет (учителя, настоятели церкви и другие почтенные жители Мемфиса) решал, жизнь какого больного стоит поддерживать из городской казны, пока не найдется донор. Тогда вся Америка, а за ней и весь мир, обсуждали вопрос, имеет ли право общество использовать трупные органы без согласия владельца. Теперь уже не волнует. Запад принял правила добровольного донорства. Юридические концепции - "презумпция согласия" и "презумпция несогласия» - приняты Всемирной организацией здравоохранения. Обе концепции работают в цивилизованном мире.

«Презумпция несогласия» прекрасно прижилась в той же Испании, еще до недавнего времени тоталитарной и также очень набожной стране. Там вам в каждом городе расскажут, что один из премьер-министров страны позволил изъять органы у своего сына, который погиб в аварии.

Или же Латвия. В государстве создали электронный банк данных. Туда каждый гражданин может заявить о своем несогласии быть донором после смерти. Если же труп не опознан, врач не может взять его органы.

Если допустить, что украинские законодатели примут предложенные учеными и специалистами поправки к обновленному закону о трансплантации органов, готово ли сознание украинца воспринять европейский взгляд на эти проблемы?

Экспресс-опрос корреспондента УНИАН засвидетельствовал, что большинство не готово дать согласие на использование своих органов после смерти. Основной аргумент – страх, что их убьют ради «трансплантационного материала».

Не последняя роль в этом средств массовой информации. Неправдивая информация о трансплантологии наносит значительный вред. Директор Запорожского центра трансплантологии Александр НИКОНЕНКО убежден, что в Украине не может быть криминальных изъятий человеческих органов и подпольных операций по их пересадке.

Чтобы забрать орган, пригодный для трансплантации, необходимо специальное оборудование, растворы и целая команда специалистов. К тому же такой орган нуждается во множестве сопроводительных документов. Потому изъять почку или печень подпольно и передать в какой-то заграничный центр трансплантации невозможно. Операции по пересадке органов должны проводиться в течение 12 часов, начиная от изъятия донорского органа до его пересадки. Эту работу сегодня способны реально выполнить специалисты трех из пяти имеющихся центров — Донецкого, Запорожского и Киевского.

Отечественная трансплантология нуждается в помощи в правовых, юридических, морально-этических и финансовых проблемах. А для ее триумфа были все основания. Об этом почти нигде не вспоминают, но именно в Украине, впервые в мире, в 1933 харьковский врач Юрий Вороной осуществил пересадку почки от донора.

Наталия Максименко