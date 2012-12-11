МИД требует немедленно освободить захваченную в Сирии украинку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров, отметив, что об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

«Украина требует немедленного освобождения Анхар Кочневой, и будет прилагать решительные усилия для международного осуждения этого проявления насилия против гражданского лица с соответствующей квалификацией группировки, которая удерживает украинку, и привлечения виновных лиц к ответственности», - сказал А.Дикусаров.

МИД Украины призывает власть Сирии предпринять более активные и действенные меры, направленные на освобождение захваченной украинки, а также ожидает конкретных результатов.

Украина решительно заявляет, что подобные средства, которые предпринимаются для достижения политических целей, являются несовместимыми с основополагающими принципами демократии и международного права, и должны получить надлежащую оценку международного сообщества, говорится в заявлении.

По словам А.Дикусарова, Украина глубоко обеспокоена судьбой А.Кочневой, захваченной в октябре 2012 года и содержится до сих пор группировкой, которая называет себя подразделением Свободной сирийской армии.

Похитители А.Кочневой угрожают ей физическим уничтожением в случае невыполнения их требований.