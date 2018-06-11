Рождественский подарок для Европы

Как показывает история, самым сильным мотивом к интеграции в Европе всегда служит экономика.

Саммит в конце прошлой недели, посвященный будущему еврозоны и финансовой стабильности ЕС, стал тестом на договороспособность ключевых членов Евросоюза. Европа получила временную передышку, когда европейские лидеры представили прессе «дорожную карту» преодоления кризиса в еврозоне путем создания Банковского союза. Не менее важной стала договоренность о создании в 2013 г. «дорожных карт» для экономического и монетарного союза.

Результаты саммита можно оценивать по-разному. С одной стороны, быстрого решения проблем не найдено – механизм контроля над деятельностью банков в ЕС будет создан не ранее 1 марта 2014 г. До этого договору о создании Банковского союза предстоит пройти сложные дебаты в Европарламенте и все круги европейской бюрократии. С другой стороны, рамки механизма согласованы, значит, он, как добротный Мерседес, будет собран в сроки и с гарантией качества. При этом схема преодоления кризиса предельно логична – сначала банковский союз, затем – экономический и монетарный. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, без сомнения, будет контролировать этот процесс и запишет себе в копилку спасение еврозоны и создание новой финансово-экономической архитектуры Европы на осенних выборах 2013-го.

Суть плана Банковского союза ЕС состоит в создании централизованной системы европейских банков и страхования их рисков. Отныне планируется, что банки будут спасать не за счет бюджетных средств, а при помощи ресурсов самого финансового сектора. Государство будет оказывать лишь временную помощь, которую потом компенсирует через налоги на финансовые структуры. Особую обеспокоенность вызывает налаживание механизма взаимных гарантий банковских вкладов. Важным согласованным решением стала договоренность о выработке единого подхода к классификации долгов банков в ЕС до конца І квартала 2013 г., что упростит и сделает более эффективной предоставление помощи наиболее нуждающимся финансовым структурам.

«Дьявол кроется в деталях», поэтому наибольшие разногласия проявились во время обсуждений технических моментов «дорожных карт». Значительные споры возникли при обсуждении размеров фонда Механизма по оздоровлению банков. Как всегда, Германия выступила за сдержанный подход, понимая, что значительная часть выплат придется на нее.

Особое беспокойство прозвучало со стороны премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что ЕС еще больше разделиться на «страны еврозоны» – с жестким финансовым контролем, и «страны за ее пределами». Британский премьер пытается сформировать очертания новой позиции Лондона в Евросоюзе на фоне критического возрастания настроений британцев на выход из ЕС.

От новых «дорожных карт» в ЕС ожидают поддержку стабильного роста экономик, укрепления бюджетной дисциплины, создания новых рабочих мест и повышения конкурентоспособности экономик стран Евросоюза. Европейские лидеры (и правые, и левые) в один голос утверждают, что все это совершается во имя сохранения социальной модели Европы. Этот лозунг звучит все громче наряду с усилением кризиса. Президент Франции Франсуа Олланд делает акцент еще на одном ключевом слове – солидарность. Но никто из политиков не готов сказать, что европейская социальная модель уже не будет такой, как прежде. На самом деле, ее новый вариант будет не таким уже и социальным. В то же время, критически важным является сохранение социальной модели развития Европы в целом, за что и «ломают копья» нынешние политики и еврочиновники.

Домашним заданием лидерам ЕС стала подготовка на мартовский саммит в 2013 г. пакета документов по повышению контроля и стабильности в еврозоне, направленного на улучшение работы «Пакта роста, координации и управления», принятого весной этого года. Пока система централизованной финансово-экономической помощи и контроля над ней не отработана, основная политическая ответственность, по словам Ангелы Меркель, будет лежать на национальных правительствах.

Исходя из дискуссии на этом саммите ЕС, ключевым годом будет 2014, на июнь которого назначены выборы Европарламента. Это значит, что 2013-й будет переполнен популизмом и высокой конкуренцией идей со стороны различных партий в ЕС. Это является наибольшим риском для реального перехода к более стабильной и централизованной экономике в Евросоюзе.

При такой ситуации Украине не следует ожидать слишком пристального внимания ЕС к своим внутренним проблемам. В этом контексте на саммите Украина – ЕС, дата которого определена на 25 февраля 2013 года, не следует ожидать прорывных договоренностей или подписания важных соглашений. Со стороны Брюсселя новых инициатив и предложений не будет.

Европейская сторона уже назначила новую дату экзамена для украинской власти – осень 2013-го – время проведения саммита Восточного партнерства в Литве. Если уровень выполнения Украиной основных трех требований (реформа избирательной системы, прекращение практики «избирательного правосудия», выполнения реформ соответственно повестки дня Ассоциации между Украиной и ЕС) удовлетворит руководство Евросоюза и ключевых стран Европы, то призом станет возможное подписание Соглашения об Ассоциации. К этому времени одним из немногих, но важным для простых украинцев бонусом, может стать активное продвижение и усилия украинской власти по достижению безвизового режима с ЕС. Тем более, что Европа сама призывает Украину активизировать реализацию плана действий по либерализации визового режима.

Пока ЕС ожидает подтверждения Украиной ее геополитического выбора в виде политической ассоциации и экономической интеграции с Евросоюзом, Россия планомерно усиливает давление для перехвата интеграционной инициативы. Последнее слово – за украинской властью и обществом, позиция которого сыграет важную роль.

Роман Рукомеда,

политический эксперт