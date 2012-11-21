Историки составили список людей, спасавших голодающих в годы Голодомора

Всего в перечне около 150 имен. Каждый из них, жертвуя собственным здоровьем и комфортом, а часто и рискуя жизнью, спасал голодающих от страшной смерти, сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Работу над списком еще в 2009 году начал Украинский институт национальной памяти в рамках всеукраинской акции «Человечность в бесчеловечное время». Тогда историки получили значительное количество писем с воспоминаниями спасенных о своих спасителях, а также очевидцах благотворительности.

«Те, кто среди хаоса, бесконечных смертей и страха, не испугались, не утратили человеческого достоинства и протянули руку помощи обреченным, были среди разных слоев населения. Это и учителя, и врачи, и священники. Отдельно нужно сказать о местных руководителях: председателях колхозов, сельских советов, бригадирах, директорах предприятий и школ, многие из которых сделали все возможное для спасения односельчан. Нередко последствия такой помощи становились фатальными для самих руководителей. Несмотря ни на что, их мужество сохранилось в народной памяти, и до сих пор жители украинских сел помнят своих спасителей», - рассказал один из составителей списка, историк Владимир Тилищак.

Например, председатель колхоза «Незаможник» в селе Большой Хутор Черкасской области Яков Дробот организовал общественную кухню, на которой раздавали хлеб нуждающимся, а также детские ясли для сирот и бедных.

Директор школы села Дударкив в Киевской области Василий Ивчук организовал в школе питание для школьников всех классов, благодаря чему в течение 1933 года спас от голодной смерти всех детей школьного возраста этого села.

В Николаевской области врач Иван Картава из пгт Березнеговатое спасал жизни больным, продлевая их пребывание в больнице, где предоставлялось питание. Он также делился с больным едой из собственного пайка.

Были неединичные случаи, когда бездетные семьи брали к себе сирот или детей из многодетных семей, у которых уже нечего было есть. Благодаря этому дети выживали. Те семьи, которые держали коров, делили молоко не только среди своих, но и отдавали опухшим от голода соседям.

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Этот список станет частью книги «Людяність у нелюдяний час», которая сейчас готовится к печати. Составители - историки В.Тилищак и Виктория Яременко. С полным списком можно ознакомиться на сайте Центра исследований освободительного движения.

Нынешняя общественная кампания ко Дню увековечения памяти жертв Голодомора посвящена как раз тем, кто в годы геноцида спасал соотечественников от страшной смерти. «Когда убивали голодом, поделиться хлебом было подвигом. Судьбы этих людей напоминают нам, что героизм возможен всегда», - сказал историк, член Общественного комитета Владимир Вятрович. Участники Общественного комитета считают, что, не зная таких праведных людей-добродетелей во времена Голодомора, национальная память об этом преступлении против украинского народа будет неполной.

Напомним, в субботу, 24 ноября, в День увековечения памяти жертв Голодомора при поддержке Общественного комитета состоятся всеукраинские мероприятия:

Скорбное шествие памяти от метро «Арсенальная» до Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине в Киеве - начало в 14:00;

памятные мероприятия возле Мемориала памяти жертв голодоморов в Украине (панихида по убитым голодом, общенациональная минута молчания и всеукраинская акция «Зажги свечу»);

мероприятия памяти жертв Голодомора-геноцида по всей Украине и за рубежом.