Львовский облсовет снова признал недействительным «языковой» закон

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 82 депутата (всего во Львовском областном совете 116 депутатов).

В решении говорится: «Признать недействительным Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" на территории Львовщины, учитывая его антигосударственную сущность и грубое нарушение процедуры его принятия Верховной Радой Украины, а именно: системное и грубое несоблюдение статьи 84 Конституции Украины и игнорирование Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Как говорится в документе, такое решение принято, ввиду несоответствия законопроекта С.Кивалова и В.Колесниченко "Об основах государственной языковой политики" статье 9 Конституции Украины и статье 19 Закона "О международных договорах Украины»; замечания Венецианской комиссии к авторам законопроекта (пункты 66, 68) о необходимости его доработки; негативной оценки законопроекта всеми профильными учреждениями НАН Украины; критики указанного проекта в заключениях органов государственной власти Украины, в частности Министерства финансов Украины и Министерства юстиции Украины, Комитетов Верховной Рады Украины – по вопросам культуры и духовности и по вопросам бюджета, а также Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины.

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Как сообщал УНИАН, 14 июля 2011 года Львовский областной совет принял решение «Об обращении к Президенту Украины В. Януковичу относительно системных нарушений конституционного статуса украинского языка как государственного». 4 июля 2012 депутаты областного совета приняли решение «Об угрозе государственности Украины в связи с принятием Закона Украины "Об основах государственной языковой политики».

9 октября Львовский областной совет принял решение о внесении изменений в областную программу по развитию украинского языка, культуры и исторического сознания граждан Львовщины на 2012 год, одним из пунктов которой является признание недействительным на территории Львовской области Закона ”Об основах государственной языковой политики”.

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Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада приняла Закон «Об основах государственной языковой политики», который вызвал волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей. 10 августа закон вступил в силу. После подписания закона Президент Украины Виктор Янукович поручил создать рабочую группу при Кабинете министров по вопросам подготовки системных предложений по усовершенствованию законодательного обеспечения применения языков в Украине. Председателем рабочей группы по подготовке новой редакции закона о языках является вице-премьер-министр – министр здравоохранения Раиса Богатирева.

Ряд городских и областных советов приняли решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.