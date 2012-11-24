В Харькове и Донецке почтили память жертв Голодомора

Как передает корреспондент УНИАН, к Мемориалу жертвам Голодомора в предместье Харькова участники торжественного мероприятия положили цветы, ветки калины, куски черного хлеба, зажгли свечи и почтили память умерших минутой молчания.

На церемонии председатель областной организации партии «Свобода» Игорь Швайка заявил, что оппозиция будет продолжать бороться за то, чтобы Голодомор 1932-1933 годов был окончательно признан геноцидом украинского народа и за установление уголовной ответственности за публичное отрицание этого факта.

«Я уверен, что мы этого добьемся, потому что этого требуют наши предки», - сказал И.Швайка.

Представители оппозиции обратились к собравшимся с просьбой «привлечь своих знакомых, друзей, родных» зажечь в субботу, 24 ноября, «свечи памяти за тех людей, которые умерли от Голодомора».

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Сегодня в Донецке прошли траурные мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, утром состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко, затем прошли митинг-реквием на Рутченковом поле Донецка у памятника жертвам политических репрессий и поминальная панихида. Также были возложены цветы к мемориальной доске жертвам голодомора и политических репрессий в помещении Донецкой государственной музыкальной академии им. С. С. Прокофьева, к мемориальной доске Герою Украины Василию Стусу на здании филологического корпуса Донецкого национального университета.

Участие в митинге-реквиеме, который состоялся на Рутченковом поле Донецка, где захоронены до 7 тыс человек - жертв террора 1930 - 1940-х годов, принял заместитель председателя-руководитель аппарата Донецкой облгосадминистрации Вадим Фомин, первый заместитель Донецкого городского головы Николай Волков, представители духовенства и общественных организаций города.

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Обращаясь к участникам митинга, по случаю очередной годовщины страшной трагедии в истории украинской нации, В.Фомин отметил, что в этот день «мы чтим память о народной трагедии 1932-1933 годов на территории Украины, ведь 80 лет назад произошло одно из тех национальных событий, которое не должно было случиться». «Сегодня мы знаем об искусственном характере голодомора. О почти полувековом сокрытии правды о причинах этого преступления против украинского народа. Голодомор - это печальная страница украинской истории. Наш священный долг сохранить память о тех временах. Только так мы можем надеяться, что никогда не повторится такое страшное событие», - сказал В. Фомин.