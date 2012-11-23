В Киеве издана «исповедь» одного из исполнителей Голодомора

В канун Дня памяти жертв Голодомора в Киеве Общественный комитет по ознаменованию памяти жертв Голодомора-геноцида представил воспоминания Дмитрия Гойченко «Красный апокалипсис: сквозь голодомор и раскулачивание», изданные издательством «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, воспоминания Д.Гойченко (1903-1993) написал в конце 1940-х - в начале 1950-х годов по горячим следам пережитого, с использованием записей, чудом вынесенных из тюрьмы. Сам автор принадлежал к партийно-советской номенклатуре, поэтому владел разносторонней информацией о положении в обществе. «Постепенно прозревая, Гойченко напряженно всматривался и анализировал все увиденное и пережитое. Это сделало его мемуары настоящей энциклопедией трагического украинского бытия эпохи Голодомора», - рассказывают издатели.

Известный философ и бывший диссидент Евгений Сверстюк назвал книгу «исповедью соучастника», который дал правдивые свидетельства о своем времени. «В наших глазах они не судимы. Но есть высший судья, - пишет Е.Сверстюк в предисловии. – Д.Гойченко оказался в православном монастыре в Сан-Франциско, где прожил без друзей, родных и даже без имени. В порыве раскаяния написал длинную исповедь митрополиту. Но не отослал. Потом решил написать о своей жизни и о том, как коммунизм калечит человеческие души, которые ищут правды и добра. Ему суждено было дать свидетельства о геноциде. Эти пронзительные свидетельства стоит прочитать и помнить».

Рукописи Д.Гойченко были случайно найдены в 1994 года в эмигрантском архиве Сан-Франциско (США). Историки рассказывают, что авторами мемуаров об ужасах ХХ столетия почти всегда являются только жертвы. Палачи, как бы они не делали вид, что не делали ничего плохого, что их деятельность - это борьба «за светлое будущее» - молчат.

«Я записал десятки воспоминаний о коммунистическом режиме. Но лишь тех людей, которые попали под его жернова, - рассказывает историк Владимир Вятрович. - Тех, кто был по другую сторону баррикад, записать не удалось ни разу. Хоть встречался с ними, видел, что они в значительно лучшей физической форме, чем первые. Но, наверное, только физически они чувствуют себя лучше. Их молчание свидетельствует - несмотря ни на что на склоне лет они понимают, что делали зло. Лишь немногим из тех, кто служили режиму, хватило силы на раскаяние. Д.Гойченко, борец с «украинскими кулаками», рьяный охотник за «скрытым от государства хлебом», сумел это сделать”.

Издатель Иван Малкович рассказывает: «Это единственная книга, которую наше издательство сознательно публикует в Украине на русском языке (из текста видно, что ломалась не только душа, но и язык). Чтобы прочитали и те, кто еще и доныне манит Украину в «коммунистический рай»...».

Сокоординатор Общественного комитета по ознаменованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932—33 годов Иван Васюник призвал всех завтра, в день памяти, вспомнить миллионы украинцев, убитых голодом, прийти к Национальному мемориалу Голодомора и зажечь свечи на окнах домов.

Напомним, в субботу, 24 ноября, в Киеве в 14:00 начнется траурное шествие от метро «Арсенальная» к Мемориалу Голодомора, где предстоятели традиционных украинских церквей отслужат панихиду по убиенным голодом, а 16:00 после общенациональной минуты молчания миллионы украинцев зажгут свечи возле мемориалов Голодомора и на окнах своих домов. Возле Национального мемориала Голодомора в эту субботу будет зажжено более 10 000 свечей. Нынешние мероприятия, организованные Общественным комитетом по ознаменованию памяти жертв геноцида, посвящены в частности людям, спасавшим соотечественников в 1932-33 годах.