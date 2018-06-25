Киев ждет скидки, Москва – уступок

Газовый рынок Европы стремительно меняется, однако в «Газпроме» продолжают делать вид, что этого не замечают. Европейские страны, являющиеся основными потребителями для российской монополии, значительно сокращают объемы закупки российского газа. И последние тенденции показывают, что россиянам бороться предстоит не столько за увеличение своей доли на рынке ЕС, сколько – за сохранение хотя бы нынешнего статус-кво. В такой ситуации емкий и высокорентабельный рынок Украины для «Газпрома» будет оставаться принципиально важным.

- Объективные экономические трудности в европейских странах, а также быстрое восстановление поставок газа из Ливии дают свой эффект, и экспорт газа из России снизился. Ожидаемые показатели за 2012 год – снижение на 4-5% к уровню прошлого года», – приводит цифры министр энергетики России Александр Новак. В ходе Международного форума «Газ России – 2012» высокопоставленный российский чиновник в беседе с журналистами признал, что в обозримой перспективе дефицита газа на мировых рынках не ожидается:

- По нашему мнению, производство будет опережать спрос. Мир сегодня имеет возможность произвести столько газа, сколько необходимо для обеспечения самых оптимистичных оценок его потребностей, - добавляет он.

Независимые российские эксперты еще более пессимистичны, и все чаще в Москве можно услышать мнение: радужные прогнозы газпромовских аналитиков о неизбежно растущем спросе на российских газ в Европе не оправдаются.

- Мы должны осознавать, что европейский рынок необратимо изменился, и он никогда не будет таким, каким мы привыкли его видеть, - уверена руководитель направления «Мировая энергетика» Энергетического центра Сколково Татьяна Митрова.

Тем не менее, непосредственные доходы «Газпрома» от невеселых перспектив пока особо не страдают. Так, за 9 месяцев этого года выручка компании от продажи природного газа в Европу увеличилась на 5,8%, правда, сократившись от продаж в ближнее зарубежье – на 9,8%.

Однако, тут стоит отметить, что все это происходит на фоне сокращения объемов закупки. Лишь непомерно высокие цены на газ пока что компенсирует потери от сокращения сбыта. А закупки российского газа по итогам 9 месяцев сократили уже несколько стран: на 11% меньше покупать стала Италия, на 20,4% - Франция, на 5,4% - Великобритания. Продажи газа увеличились только в Турцию – на 10,4%, что связано, в первую очередь, с проблемами, возникающими при транзите газа из Ирана.

Справедливости ради надо отметить, что тенденция на сокращение продаж заметна не только в отношении российского монополиста, но и у других игроков рынка. Так, импорт в первом полугодии Евросоюзом сжиженного природного газа (а это пятая часть общих мировых продаж этого вида топлива) сократился на 34%. Объемы поставок СПГ из Катара уменьшились на 34%, из Нигерии еще большее – на 44%

Все этого говорит о том, что борьба за европейских покупателей будет усиливаться, и это неизбежно должно привести к более сбалансированным ценам. У России, помимо Норвегии, Алжира, Нидерландов, Нигерии, Катара в недалеком будущем могут появиться новые мировые конкуренты-поставщики голубого топлива, уверены аналитики. Среди наиболее вероятных называют Азербайджан, Туркменистан, Мозамбик, Кипр и Израиль.

- А еще есть Иран и Ирак, - напоминает президент российского газового общества Валерий Язев. – Возможно, и норвежцы вновь нарастят производство газа. Им внушает оптимизм открытие богатейших месторождений в Баренцевом море.

При этом, на энергетическом рынке Европы прослеживается еще одна тенденция. Многие страны сокращают экспорт газа и отдают предпочтение увеличению закупок угля. В первом полугодии Германия, Италия и Нидерланды импортировали каменного угля из США и Колумбии соответственно на 37%, 83% и 86% больше, чем в первой половине 2011 года.

Как отмечает Язев, для большинства европейских стран «Газпром» еще летом уменьшил цены на 10%, дисконт для Германии составил целых 19%. В свете пересмотра европейских контрактов, в украинском правительстве задаются справедливым вопросом: почему Украина, закупившая в 2010 году аналогичный объем газа, продолжает платить по-старому? Но, ответа от российских партнеров у Киева пока нет.

На этом фоне намерения «Газпрома» реализовывать проект «Южный поток» за 27 млрд. евро (единственная цель которого – устранение транзитной зависимости «Газпрома» от Украины), кажутся особенно нелепыми. Ведь, большая часть газа, которую намереваются прокачивать по новой трубе, уже законтрактована и успешно поставляется через территорию Украины. Бесспорно, Россия – страна богатая, и может распоряжаться своими средствами, как Кремлю угодно. Но, та гигантская сумма, которая, в прямом смысле слова, вылетит в трубу Южного потока, могла бы помочь решить не менее важные задачи внутри страны – реализацию громких социальных обещаний партии власти, проведение реформ в медицине, образовании, ЖКХ и других сферах. В финансировании нуждается и строительство по заказу Минобороны РФ нужного количества украино-российских самолетов Ан-124 и Ан-70. Да, к слову, даже полная модернизация украинской ГТС обошлась бы в 6 (!) раз дешевле строительства SouthStream – в 4,5 млрд евро.

так давно глава «Газпрома» Алексей Миллер сделал громкое заявление – через две недели российский монополист и его партнеры начнут укладывать трубы по дну Черного моря (http://economics.unian.net/rus/detail/146674). Впрочем, как позже уточнил Себастиан Сасс, пресс-секретарь компании South Stream Transport, которая непосредственно будет выполнять строительные работы, в течение 2013 года компания планирует лишь провести тендерные процедуры по выбору материалов и подрядчиков строительства, а сама постройка морского трубопровода может начаться только в 2014 году.

Многие эксперты вообще считают, что, если первую из четырех веток и начнут строить, то доведение «Южного потока» до проектной мощности может затянуться на неопределенное время.

- С «Южным потоком» ситуация требует дополнительной оценки, по крайней мере, касательно сроков реализации. Инвестрешение принято, но, то, с каким промежутком газопровод будет построен, полностью зависит от нас, и мы в состоянии растягивать реализацию проекта, если видим, что на рынке это сейчас не требуется, - уверена Митрова. Эксперт добавляет, что проект напрямую завязан с транзитом газа через территорию Украины.

Учитывая все эти обстоятельства, можно утверждать, что, скорее всего, заявлениями о начале укладки «Южного потока» российские партнеры лишь в очередной раз хотят усилить свои позиции на переговорах с Украиной. Ведь «газовый» диалог между странами вступил в новую фазу. 21 ноября в Москву на переговоры приезжал премьер-министр Украины Николай Азаров. Со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым он в очередной раз обсуждал «газовый» вопрос. По его словам, украинское правительство подготовило ряд предложений и, что самое главное, уточнил глава украинского правительства, – по всем вопросам официальный Киев настроен на конструктивный диалог, в том числе и касательно более тесного сотрудничества в рамках Таможенного союза. Пока неизвестно, был ли диалог Азарова с Медведевым действительно конструктивным или Киеву придется вновь пожертвовать чем-то, чтоб выторговать себе скидку, но, то, что российские партнеры вряд ли согласятся остаться в накладке, очевидно.

Роман Цимбалюк, Москва