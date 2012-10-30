Треть Тернополя сидит без горячей воды и отопления

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, отключение котельной на ул. Киевской, которая обслуживает значительную часть Солнечного массива, произошло сегодня.

«30 октября по указанию правительства «Тернопольгоргаз» частично прекратил подачу газа на город Тернополь. В частности, прекратила работу котельная на ул. Киевской. Поэтому 30% города осталось без тепла и горячей воды, тогда как в ближайшие дни синоптики прогнозируют минусовую температуру воздуха», – говорится в сообщении мэрии.

По данным пресс-службы, городской председатель Тернополя Сергей Надал уже обратился в правоохранительные органы с просьбой среагировать на незаконные действия предприятия «Тернопольгоргаз», которые ограничивают поставки газа для жителей города в период отопительного сезона.

«Есть соответствующий закон Украины, который четко запрещает вводить подобные действия. Если это месть правительства за голосование тернополян на парламентских выборах, то мы конечно же будем соответственно реагировать. Я уже выдал распоряжение, чтобы возобновить теплоснабжение. Пломбы, которые были поставлены городскими газовщиками, являются незаконными, поэтому они будут сорваны. Я не позволю правительству вводить в Тернополе «холодомор»», – заявил С.Надал.

Как сообщал УНИАН, 17 октября городской председатель Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе своевременно не начали отапливать детсады, школы, больницы и жилой фонд, поскольку Тернополь, как и другие города Западной Украины, не получил лимитов на газ.

Он считает, что такая ситуация вызвана низким уровнем поддержки в этих городах партии власти.

«Есть риски, что центральная власть как средство наказания может ограничить подачу газа на город. В таком случае мы совместно с жителями города будем требовать от власти возобновить подачу газа», – предостерег С.Надал.