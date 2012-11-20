Кабмин утвердил порядок хранения вещественных доказательств

Проект соответствующего постановления был разработан Министерством юстиции с целью нормирования указанных порядков с положениями нового Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, в положениях постановления главным условием хранения вещественных доказательств определяется возможность обеспечения сохранения их существенных признаков и свойств, благодаря которым они имеют доказательное значение для целей уголовного производства.

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В частности, нормирован порядок хранения вещественных доказательств стороной обвинения, их реализации, технологической переработки, уничтожения, осуществления расходов, связанных с их хранением и пересылкой, хранения временно изъятого имущества в ходе уголовного производства.

Также приведен в соответствие с новым кодексом порядок передачи на хранение временно изъятых в ходе уголовного производства документов, удостоверяющих пользование специальным правом (право управления транспортным средством или судном, охоты, на осуществление предпринимательской деятельности).

Кроме того, нормирован порядок компенсации процессуальных расходов в случае уменьшения обвиняемому, потерпевшему размера причитающихся к оплате расходов или полное или частичное освобождение указанных лиц от оплаты. Учтены также требования УПК об обращении с вещественными доказательствами в зависимости от их свойств (громоздкости, возможности быстрой порчи, опасности для жизни или здоровья людей или окружающей среды и т. п).

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Как сообщал УНИАН, УПК вступает в силу с 20 ноября.

13 ноября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что поддерживает создание мониторинговой группы, которая будет проверять введение и исполнение норм нового УПК.

Уголовный процессуальный кодекс Верховная Рада приняла в ночь на 13 апреля.

В целом парламент рассматривал проект УПК во втором чтении четыре дня, начиная с 10 апреля. В ходе рассмотрения парламент отклонил большинство поправок, предложенных депутатами из оппозиции.