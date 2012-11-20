Историк: бывшие республики СССР считают этот период колониальным

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал директор Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян в ходе круглого стола на тему: «О противодействии попыткам фальсификации истории народов в ущерб интересам России», прошедшего в Совете Федерации РФ.

«Сейчас в странах бывших республик Советского Союза завершился определенный этап. Все эти страны, занимающиеся поиском своей национальной идентичности, и издали многотомные исторические публикации, и завершили издание учебников для средней школы. В концептуальном плане все эти учебники без исключения, кроме более сбалансированного подхода в Украине, приняли формулу о том, что их существование в составе Российской империи и Советского союза характеризуется как колониальный период», - сказал А.Чубарьян.

Он подчеркнул, что Россия должна учитывать такие тенденции и создавать свои труды, которые будут объективно описывать эти события.

При этом историк отметил, что в советское время была теория «наименьшего зла» в отношении кавказских республик, согласно которой у них не было альтернативы, кроме присоединения к Российской империи.

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По словам А.Чубарьяна, надо показывать, что получили эти республики, войдя в состав Российской империи, а потом Советского Союза.

«Они приобщились к мировой экономической системе, получили много экономических, политических и культурных вещей. Смогли развивать свою автономию. Везде были созданы национальные кадры», - сказал он.

Отвечая на вопрос УНИАН, А.Чубарьян уточнил, что сближение позиций Украины и РФ по историческим вопросам произошло за последние два года.

При этом он уверен, что это не стоит связывать с деятельностью министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника.

«Я посмотрел последние украинские учебники, там этого (колониального восприятия вхождения в Российскую империю и СССР - УНИАН) нет. Учебники, изданные за последние два года. Определенные сдвиги в украинских учебниках есть», - сказал А.Чубарьян.

При этом он отметил, что продолжают существовать и «болевые точки».

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По его словам, это касается периода существования Киевской Руси, где найден консенсус между украинскими и российскими историками, что это древнее государство стало основой для формирования трех цивилизационных народностей. Однако такое мнение вызывает «подозрительное отношение» в Беларуси, где «не очень хотят считать Киев матерью цивилизации для белорусского народа». Кроме того, остается неоднозначным для историков присоединение Украины к России в 1654 году, деятельность Центральной рады в Украине в 1917-1919 годах, а также восприятие украинского национального движения в годы Великой Отечественной войны.

Он напомнил, что несколько месяцев назад вышло учебное пособие для учителей истории «Россия и Украина. На перекрестках истории». Сейчас готовятся еще две части, которые будут изданы к концу следующего года, где будут освещаться и острые периоды истории.

«Здесь делается попытка сблизить наши точки зрения с украинскими коллегами», - сказал А.Чубарьян.