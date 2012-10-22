В Симферополе экстренно сел самолет из России из-за впавшего в кому пассажира
16:29, 22 октября 2012Общество
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В Симферополе сегодня днем экстренно сел самолет «Боинг-747», который выполнял рейс «Домодедово - Шарм-эль-Шейх» из-за недомогания 66-летнего пассажира – гражданина России.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС, житель Калининграда доставлен в больницу в Симферополе с предварительным диагнозом «кома неизвестного происхождения».
Самолет принадлежит авиакомпании «Трансаэро».
Воздушное судно приземлилось в 12.08, а в 14.19 вылетело из Крыма в пункт назначения.
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