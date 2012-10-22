В Симферополе экстренно сел самолет из России из-за впавшего в кому пассажира

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Крымского управления МЧС, житель Калининграда доставлен в больницу в Симферополе с предварительным диагнозом «кома неизвестного происхождения».

Самолет принадлежит авиакомпании «Трансаэро».

Воздушное судно приземлилось в 12.08, а в 14.19 вылетело из Крыма в пункт назначения.