СМИ: Во время обыска на квартире караванского киллера избили инвалида
14:11, 07 октября 2012Общество
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Родственник жены "караванского" стрелка Анатолий, который недавно перенес операцию по удалению опухоли мозга, пострадал во время обыска в квартире.
После обыска Анатолия из квартиры забрала "скорая". Фото ТСН
Об этом сообщает ТСН.
Как стало известно журналистам, в квартиру ворвались шесть человек, среди них были следователи и вооруженные бойцы "Беркута".
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"Они надели на инвалида наручники и повалили его на пол. Затем его били по голове и завязывали жгутом запястья", - говорится в сюжете. Вскоре после завершения обыска Анатолия из квартиры забрала "скорая" на обследование.
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