СМИ: Во время обыска на квартире караванского киллера избили инвалида

Об этом сообщает ТСН.

Как стало известно журналистам, в квартиру ворвались шесть человек, среди них были следователи и вооруженные бойцы "Беркута".

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"Они надели на инвалида наручники и повалили его на пол. Затем его били по голове и завязывали жгутом запястья", - говорится в сюжете. Вскоре после завершения обыска Анатолия из квартиры забрала "скорая" на обследование.