Янукович поручил готовить документы по Черноморскому флоту

Об этом сообщил советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей Гончарук, проинформировали УНИАН в пресс-службе Президента.

По его словам, ряд заданий также касаются вопросов Азово-Керченской проблематики – речь идет, в первую очередь, о подготовке проекта украинско-российского Договора о государственной границе в Азовском и Черном морях, а также Керченском проливе.

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В поручении также речь идет об обеспечении проведения ряда важных двусторонних мероприятий с участием главы государства – в частности, его государственного визита в РФ и третьего Украинско-российского межрегионального экономического форума под патронатом президентов Украины и России в Нижнем Новгороде.

По словам А.Гончарука, данная доверенность была подписана с целью дальнейшего углубления отношений стратегического партнерства с Россией и неуклонного выполнения договоренностей, достигнутых во время пятого заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии (УРМК).

В документе, отметил он, в первую очередь, сделан акцент на обеспечении реализации центральными органами исполнительной власти задач, определенных в протоколе заседания УРМК.

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«Президент Украины держит на особом контроле выполнение достигнутых с российской стороной договоренностей на самом высоком уровне, - отметил советник главы государства. - Ведь эффективная работа в этом направлении существенно активизирует взаимовыгодное украинско-российское сотрудничество».

А.Гончарук подчеркнул, что глава государства ожидает от центральных органов исполнительной власти четких согласованных действий для своевременного и полного выполнения своего поручения.