Генпрокуратура насчитала 40 преступлений против журналистов

Как сообщает Отдел связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, органами внутренних дел Украины в 2012 году возбуждено 40 уголовных дел о совершении преступлений в отношении журналистов. В подавляющем большинстве это преступления, совершенные из корыстных побуждений или хулиганских действий в отношении представителей СМИ.

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В текущем году в производстве органов внутренних дел с учетом остатка прошлых лет находилось 112 Уголовного дел по фактам преступлений, совершенных в отношении работников СМИ. По результатам расследования значительная часть из них уже направлены для рассмотрения в суд. В производстве следователей прокуратур в текущем году находилось 8 уголовных дел о преступлениях относительно препятствования законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 171 УК Украины), 4 из которых уже направлены в суд.

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Так, 15.08.2012 Жмеринского межрайонной прокуратурой Винницкой области возбуждено и по результатам расследования 23.08.2012 направлено в суд уголовное дело по ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 125 УК Украины в связи с препятствованием деятельности и нанесением телесных повреждений журналистам телеканала «Интер» во время съемки репортажа. Кроме того, 01.09.2012 прокуратурой Кировского района города Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК Украины в связи с препятствованием журналистам Телерадиокомпании «Стерх» во время съемки сюжета о фактах получения платы за парковку на территории автовокзала города. Состояние рассмотрения заявлений о преступлениях в отношении работников средств массовой информации и расследования уголовных дел указанной категории находится на постоянном контроле органов прокуратуры.