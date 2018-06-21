Черновецкого испугали мухи Пинчука
Дочь Кучмы весело щебетала с иностранцами на английском. Возле нее вертелась ее подруга, народная артистка Украины Наталия Могилевская... “Эти мухи у меня никаких ассоциаций не вызывают”, – сказал мэр...
Виктор Пинчук вчера в своем Арт-центре официально открыл суперсовременную выставку Reflection – самых известных и самых скандальных художников мира, – со всеми надлежащими почестями и с соответствующим бомондом.
В связи с этим событием перекрыли пол Хрещатика (центр находится в “Арене” на Бессарабке).
Сначала гости собрались возле рынка перед Арт-центром послушать приветственное слово хозяина и посмотреть на шоу, о котором уже несколько дней говорили в прессе.
|Министру культуры Юрию Богуцкому ”Reflection” скорее понравился, чем нет
Между тем на большом экране транслировались масштабные пожары. Пинчук напомнил присутствующим, что PinchukArtCentre работает уже второй год, и все начиналось именно с огня. В этот момент здание, где расположен центр, “воспламенялось” (конечно, огонь имитировали с помощью современной техники) под сопровождение композиции Рихарда Вагнера «Полет Валькирии».
VIP-гости заохали: «Как красиво! Как прекрасно!» Мер Киева Леонид Черновецкий туманно улыбался, а министр культуры и туризма Юрий Богуцкий нахмурил брови...
Как только что действо закончилось, Черновецкий поспешил осматривать произведения искусства, за ним – направился министр культуры.
|Леонида Черновецкого выставка шокировала настолько, что он там долго не задержался
Первой экспозицией, возле которой остановился столичный мэр, оказались «Игры разума» украинца Ильи Чичкана и российских «Синих носов». Улыбка на его устах стала напоминать гримасу... К портрету Фрейда авторы “Игр разума” приставили теннисный столик (такой творческий замысел). Черновецкому предложили поиграть с большим психиатром в теннис, но мэр отказался, заявив что «слишком его уважает».
У него пытались узнать о впечатлениях от выставки. Но, похоже, у него их не было или, возможно, он был настолько поражен, что просто молчал. Правда, в конечном итоге сознался: «Все очень весело».
Я мэру предложила осмотреть экспозицию Демиена Херста «Раковая хроника / Иисус и ученики». Экспозиция состоит из бычьих голов, которые символизируют апостолов, и картин, выложенных из мух. «Хочу услышать Ваше мнение», – говорю ему. Немножко рассказала, что это все значит. Он внимательно выслушал, хотел даже потрогать насекомых, однако я его предостерегла, сказав, что они настоящие. Черновецкий отдернул руку. Наконец мэр сформулировал свои впечатления:
– Эти мухи у меня никаких ассоциаций ни с раком, ни с чем-нибудь другим не вызывают. Это просто какая-то биомасса.
После этой экспозиции Черновецкому не захотелось продолжать экскурсию. Он развернулся и пошел прочь.
А вот министр культуры остался, но каких-то особенных впечатлений не высказывал, лишь повторял, что ему все нравится.
|Виталий Кличко ищет знакомых на работе ”Кличко” Андреаса Гурски
|Виктор Пинчук презентует фото ”Кличко”
Самым долгожданным событием вечера была презентация фотографии немецкого фотохудожника Андреаса Гурски «Кличко». На это событие пожаловали сами братья Кличко, был здесь также и автор работы.
По словам Виталия Кличко, ему больше всего понравилась скульптура Демиена Херста «Святой Варфоломей, утонченная боль» (в металле высечен момент, когда святой содрал ножницами с себя кожу).
– Это одна из лучших работ, – сказал боксер, – я просто не знаю как это можно было сделать... Это и не литье, и не пресс-форма. Я шокирован, это что-то необычайное.
На фото «Кличко», размером 207 на 277 см, изображен бой Владимира Кличко с Акселем Шульцем в 1999 году в Германии.
Снимок поражает своими размерами – даже самих Кличко, – и, как говорит Владимир, на нем можно увидеть все.
– Я на этом фото увидел много знакомых. Если поприсмотреться, здесь можно увидеть даже то, что у кого лежит в портмоне, и как кто зевает.
Но в самом большом восторге всего младший из братьев был от самого Виктора Пинчука:
– Мне больше всего нравится стремление Пинчука представить мировое искусство здесь, в центре Киева, хотя это было непросто... Он это сделал, он нашел средства...
|Юрий Ехануров делится своими впечатлениями от ”Reflection”
|Лесь Подервянский как появился неожиданно, так и исчез...
Сам Виктор Пинчук не скрывал своей радости от вечера, был чрезвычайно любезен, пытался пообщаться с каждым, кто к нему подходил.
Около десяти вечера на выставке появился французский модельер Пако Рабан со своей украинской пассией, молодым дизайнером Вероникой Жанви, которую одел в черное платье с металлом. С этой парой олигарх еще не был знаком, знакомство состоялось на виду у посетителей. Рабан вручил Пинчуку приглашения на вечер Вероники, который на днях состоится в “Арене”, тот пообещал прийти и пожелал ей успеха.
|Пако Рабан теперь решил одевать в металл свою украинскую пассию
Жена Пинчука, дочь Леонида Кучмы, Елена Франчук между тем весело щебетала с иностранцами по-английски. Возле нее вертелась ее подруга, народная артистка Украины Наталия Могилевская. Певица пришла на Reflection с сильно напудренным лицом, в темных очках от солнца и с плотно прилизанными волосами.
|Елена Франчук общается со своей подругой Натальей Могилевской
– Мне на этой выставке ничего не нравится, – поделилась она с корреспондентом УНИАН. – Что-то даже возмутило, а что-то показалось вторичным и просто неинтересным. Я такое уже видела, потому что много путешествую по миру. Но я в восторге от того, что делает эта пара – Виктор и Лена. Они приносят в Украину разную культуру, и это важнее всего. Низкий им поклон!
Оксана Климончук Фото Вольдемара Горлушко
Фото Вольдемара Горлушко