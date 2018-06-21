Черновецкого испугали мухи Пинчука

Виктор Пинчук вчера в своем Арт-центре официально открыл суперсовременную выставку Reflection – самых известных и самых скандальных художников мира, – со всеми надлежащими почестями и с соответствующим бомондом.

В связи с этим событием перекрыли пол Хрещатика (центр находится в “Арене” на Бессарабке).

Сначала гости собрались возле рынка перед Арт-центром послушать приветственное слово хозяина и посмотреть на шоу, о котором уже несколько дней говорили в прессе.

Между тем на большом экране транслировались масштабные пожары. Пинчук напомнил присутствующим, что PinchukArtCentre работает уже второй год, и все начиналось именно с огня. В этот момент здание, где расположен центр, “воспламенялось” (конечно, огонь имитировали с помощью современной техники) под сопровождение композиции Рихарда Вагнера «Полет Валькирии».

VIP-гости заохали: «Как красиво! Как прекрасно!» Мер Киева Леонид Черновецкий туманно улыбался, а министр культуры и туризма Юрий Богуцкий нахмурил брови...

Как только что действо закончилось, Черновецкий поспешил осматривать произведения искусства, за ним – направился министр культуры.

Первой экспозицией, возле которой остановился столичный мэр, оказались «Игры разума» украинца Ильи Чичкана и российских «Синих носов». Улыбка на его устах стала напоминать гримасу... К портрету Фрейда авторы “Игр разума” приставили теннисный столик (такой творческий замысел). Черновецкому предложили поиграть с большим психиатром в теннис, но мэр отказался, заявив что «слишком его уважает».

У него пытались узнать о впечатлениях от выставки. Но, похоже, у него их не было или, возможно, он был настолько поражен, что просто молчал. Правда, в конечном итоге сознался: «Все очень весело».

Я мэру предложила осмотреть экспозицию Демиена Херста «Раковая хроника / Иисус и ученики». Экспозиция состоит из бычьих голов, которые символизируют апостолов, и картин, выложенных из мух. «Хочу услышать Ваше мнение», – говорю ему. Немножко рассказала, что это все значит. Он внимательно выслушал, хотел даже потрогать насекомых, однако я его предостерегла, сказав, что они настоящие. Черновецкий отдернул руку. Наконец мэр сформулировал свои впечатления:

– Эти мухи у меня никаких ассоциаций ни с раком, ни с чем-нибудь другим не вызывают. Это просто какая-то биомасса.

После этой экспозиции Черновецкому не захотелось продолжать экскурсию. Он развернулся и пошел прочь.

А вот министр культуры остался, но каких-то особенных впечатлений не высказывал, лишь повторял, что ему все нравится.

Самым долгожданным событием вечера была презентация фотографии немецкого фотохудожника Андреаса Гурски «Кличко». На это событие пожаловали сами братья Кличко, был здесь также и автор работы.

По словам Виталия Кличко, ему больше всего понравилась скульптура Демиена Херста «Святой Варфоломей, утонченная боль» (в металле высечен момент, когда святой содрал ножницами с себя кожу).

– Это одна из лучших работ, – сказал боксер, – я просто не знаю как это можно было сделать... Это и не литье, и не пресс-форма. Я шокирован, это что-то необычайное.

На фото «Кличко», размером 207 на 277 см, изображен бой Владимира Кличко с Акселем Шульцем в 1999 году в Германии.

Снимок поражает своими размерами – даже самих Кличко, – и, как говорит Владимир, на нем можно увидеть все.

– Я на этом фото увидел много знакомых. Если поприсмотреться, здесь можно увидеть даже то, что у кого лежит в портмоне, и как кто зевает.

Но в самом большом восторге всего младший из братьев был от самого Виктора Пинчука:

– Мне больше всего нравится стремление Пинчука представить мировое искусство здесь, в центре Киева, хотя это было непросто... Он это сделал, он нашел средства...

Сам Виктор Пинчук не скрывал своей радости от вечера, был чрезвычайно любезен, пытался пообщаться с каждым, кто к нему подходил.

Около десяти вечера на выставке появился французский модельер Пако Рабан со своей украинской пассией, молодым дизайнером Вероникой Жанви, которую одел в черное платье с металлом. С этой парой олигарх еще не был знаком, знакомство состоялось на виду у посетителей. Рабан вручил Пинчуку приглашения на вечер Вероники, который на днях состоится в “Арене”, тот пообещал прийти и пожелал ей успеха.

Жена Пинчука, дочь Леонида Кучмы, Елена Франчук между тем весело щебетала с иностранцами по-английски. Возле нее вертелась ее подруга, народная артистка Украины Наталия Могилевская. Певица пришла на Reflection с сильно напудренным лицом, в темных очках от солнца и с плотно прилизанными волосами.

– Мне на этой выставке ничего не нравится, – поделилась она с корреспондентом УНИАН. – Что-то даже возмутило, а что-то показалось вторичным и просто неинтересным. Я такое уже видела, потому что много путешествую по миру. Но я в восторге от того, что делает эта пара – Виктор и Лена. Они приносят в Украину разную культуру, и это важнее всего. Низкий им поклон!