Пинчук привез в Киев коровьи головы, символизирующие апостолов
В четверг в своем Арт-центре олигарх Виктор Пинчук представил работы самых известных мастеров современного искусства... У художника есть ферма, где он разводит мух, из которых выклеивает образы...
В четверг в PinchukArtCentre неофициально открылась выставка работ самых известных мастеров современного искусства под названием Reflection.
|Виктор Пинчук общается с журналистами
Посетители могут ознакомиться с живописью, скульптурой, инсталляциями, фотографиями и видео, созданными лучшими художниками ХХІ века из Великобритании, Германии, Мексики, Польши, США, Украины, Японии. Среди них – Демиен Херст, Джефф Кунс, Энтони Гормли, Андреас Гурски, Питер Дойг, Марк Квин, Кристиан Марклей, Такаши Мураками, Сара Моррис, Габриель Орозко, Сэм Тейлор-Вуд, Петр Уклански, Ричард Филипс, а также Сергей Братков, Олег Кулик, Арсен Савадов, Олег Тистол, Василий Цигалов, Илья Чичкан и «Синие носы».
До сих пор еще никому не удавалось собрать их всех вместе, потому аналогов Reflection в Европе еще не было. А стало это возможным благодаря личному знакомству Пинчука с каждым из художников лично.
|Американский художник Джефф Кунс
Пинчук на открытии решил немножко поскромничать перед Кунсом и сказал, что его центр сильно уступает другим мировым центрам современного искусства. Он, дескать, это прекрасно понимает и постарается поскорее исправить ситуацию, после чего Кунс пытался утешить украинского мецената...
Выставка называется Reflection потому, что совместила очень разные экспонаты, которые, как сказал президент PinchukArtCentre Петр Дорошенко, заставляют задуматься (рефлексировать) над многими вещами, – для чего мы существуем на свете, о жизни, о смерти, о Боге, о женщине, о мужчине, о том, что у нас внутри. Дорошенко постоянно отмечал: то, чем может похвастаться PinchukArtCentre, нет ни в одном музее мира – ни в Лондоне, ни в Нью-йорке, ни где-либо.
|Президент PinchukArtCentre Петр Дорошенко
Современное искусство дано понять далеко не каждому, его не понимал сначала даже сам Пинчук, и, как сам он говорит, это и не обязательно – главное, чтобы оно шокировало, возможно, вызывало негативные эмоции. В конце концов оно понравится и побудит задуматься над смыслом жизни.
Больше всего поражают – как в позитивном, так и негативном смысле – работы знаменитого британского художника Демиена Херста, который уже 15 лет удивляет мир своими многочисленными творческими выходками. В Киев Пинчук привез несколько работ Херста, наиболее удивительная из которых «Раковая хроника / Иисус и ученики».
Черные картины с толстым слоем наклеенных мух и личинок символизируют страшную болезнь – рак. Украинский меценат говорил, что у Херста много картин из мух, под которыми написано «СПИД», «Холокост», то есть “наибольшие катастрофы в истории человечества, трагедии человечества, приносящие смерть”.
Журналисты сразу поинтересовались, откуда художник берет столько мух... Оказалось, что у него есть мини-ферма, где их разводят, а также машина, которая их ловит. Клей, которым Херст склеил этих мух, дает столь специфический запах, что не позволяет долго находится в одном помещении с произведениями искусства.
|Экспозиция Демиена Хёрста «Раковые хроники / Иисус и ученики»
– Двенадцать коровьих голов – это апостолы, а там, где пустой кубик, должен быть Иисус, но он сильнее, чем другие, и его дух выше, потому его нет среди учеников, – так объяснил Петр Дрошенко произведение британского художника.
Дорошенко также сказал, что «Херст хотел сделать что-то очень грустное, чтобы люди видели и не знали, что с ними происходит». Что, собственно, ему и удалось.
Все «апостолы» смотрят в одну сторону, и только Иудина «голова» обращена в другую сторону, глаза ей завязаны.
|Виктор Пинчук частично презинтує журналистам фотографию Андреаса Гурски ”Кличко”
- Когда увидел эту фотографию, то сказал себя: «Она должна быть в Украине», – объясняет Виктор Пинчук.
Официальная презентация «Кличко» состоится 5 октября при участии обоих братьев, журналистам Пинчук показал лишь часть работы, сказав, что «выше ширму поднять не может, потому что не такой высокий, как Кличко».
|Пиар-менеджер PinchukArtCentre Денис Казван демонстрирует интерактивную инсталляцию Ильи Чичкана и ”Синих носов” ”Игры разума”
|Президент PinchukArtCentre Петр Дорошенко демонстрирует интерактивную инсталляцию Ильи Чичкана и ”Синих носов” под названием ”Игры разума”
Оксана Климончук