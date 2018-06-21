Пинчук привез в Киев коровьи головы, символизирующие апостолов

В четверг в PinchukArtCentre неофициально открылась выставка работ самых известных мастеров современного искусства под названием Reflection.

Олигарх Виктор Пинчук, как всегда, на пустяки не разменивается, поэтому привез работы почти двух десятков известных мастеров суперсовременного искусства.

Посетители могут ознакомиться с живописью, скульптурой, инсталляциями, фотографиями и видео, созданными лучшими художниками ХХІ века из Великобритании, Германии, Мексики, Польши, США, Украины, Японии. Среди них – Демиен Херст, Джефф Кунс, Энтони Гормли, Андреас Гурски, Питер Дойг, Марк Квин, Кристиан Марклей, Такаши Мураками, Сара Моррис, Габриель Орозко, Сэм Тейлор-Вуд, Петр Уклански, Ричард Филипс, а также Сергей Братков, Олег Кулик, Арсен Савадов, Олег Тистол, Василий Цигалов, Илья Чичкан и «Синие носы».

До сих пор еще никому не удавалось собрать их всех вместе, потому аналогов Reflection в Европе еще не было. А стало это возможным благодаря личному знакомству Пинчука с каждым из художников лично.

С некоторыми у украинского мецената завязались дружеские отношения, и они приедут в Украину. Еще 3 октября в Киев прилетел с семьей американский художник Джефф Кунс.

Пинчук на открытии решил немножко поскромничать перед Кунсом и сказал, что его центр сильно уступает другим мировым центрам современного искусства. Он, дескать, это прекрасно понимает и постарается поскорее исправить ситуацию, после чего Кунс пытался утешить украинского мецената...

Выставка называется Reflection потому, что совместила очень разные экспонаты, которые, как сказал президент PinchukArtCentre Петр Дорошенко, заставляют задуматься (рефлексировать) над многими вещами, – для чего мы существуем на свете, о жизни, о смерти, о Боге, о женщине, о мужчине, о том, что у нас внутри. Дорошенко постоянно отмечал: то, чем может похвастаться PinchukArtCentre, нет ни в одном музее мира – ни в Лондоне, ни в Нью-йорке, ни где-либо.

– Люди от Украины, поймите, у вас есть теперь лучшие работы мира, и это большая гордость для вас! – говорит по-диаспорски менторским тоном Дорошенко.

Современное искусство дано понять далеко не каждому, его не понимал сначала даже сам Пинчук, и, как сам он говорит, это и не обязательно – главное, чтобы оно шокировало, возможно, вызывало негативные эмоции. В конце концов оно понравится и побудит задуматься над смыслом жизни.

Больше всего поражают – как в позитивном, так и негативном смысле – работы знаменитого британского художника Демиена Херста, который уже 15 лет удивляет мир своими многочисленными творческими выходками. В Киев Пинчук привез несколько работ Херста, наиболее удивительная из которых «Раковая хроника / Иисус и ученики».

Черные картины с толстым слоем наклеенных мух и личинок символизируют страшную болезнь – рак. Украинский меценат говорил, что у Херста много картин из мух, под которыми написано «СПИД», «Холокост», то есть “наибольшие катастрофы в истории человечества, трагедии человечества, приносящие смерть”.

Журналисты сразу поинтересовались, откуда художник берет столько мух... Оказалось, что у него есть мини-ферма, где их разводят, а также машина, которая их ловит. Клей, которым Херст склеил этих мух, дает столь специфический запах, что не позволяет долго находится в одном помещении с произведениями искусства.

Для «Иисуса и учеников» британец избрал коровьи и бычьи головы без шкур, которые поместил в сосуды с формалином.

– Двенадцать коровьих голов – это апостолы, а там, где пустой кубик, должен быть Иисус, но он сильнее, чем другие, и его дух выше, потому его нет среди учеников, – так объяснил Петр Дрошенко произведение британского художника.

Дорошенко также сказал, что «Херст хотел сделать что-то очень грустное, чтобы люди видели и не знали, что с ними происходит». Что, собственно, ему и удалось.

Все «апостолы» смотрят в одну сторону, и только Иудина «голова» обращена в другую сторону, глаза ей завязаны.

Одним из приятных сюрпризов для украинцев, по словам Пинчука, будет работа фотохудожника Андреаса Гурски «Кличко». Это фото сделано на одном из поединков Виталия в Германии в 1999 году. Меценат сказал, что Виталий Кличко уже приходил посмотреть на это фото и узнал на нем по меньшей мере полсотни своих знакомых.

- Когда увидел эту фотографию, то сказал себя: «Она должна быть в Украине», – объясняет Виктор Пинчук.

Официальная презентация «Кличко» состоится 5 октября при участии обоих братьев, журналистам Пинчук показал лишь часть работы, сказав, что «выше ширму поднять не может, потому что не такой высокий, как Кличко».

Достойны внимания также работы украинского художника Ильи Чичкана и российской группы «Синие носы» (Вячеслав Мизин и Александр Шабуров). Совместные работы этих художников обычно представляют собой абсурдные, смешные или грубые провокации, призванные шокировать. Идея совместной художественной акции родилась в спортивном зале. Было решено написать портреты молодых ученых и философов, на лбу каждого прибить баскетбольное кольцо, куда зрители могут забрасывать мячи. Работая над списком великих, художники отобрали Аристотеля, Дарвина, Фрейда, Гегеля, Эйнштейна и многих других.

Пинчук привез в свой центр только двоих – Фрейда и Эйнштейна, потому что, по его словам, «эти люди были наиболее интересны для меня», и тем более, что «мы с Фрейдом играем постоянно».

Оксана Климончук