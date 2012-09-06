«Укрзализныця»: Hyundai не выехал из Львова по вине железнодорожников

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), такие выводы сделаны на основании проведенного служебного расследования данного инцидента.

По информации “Укрзализныци”, «Украинский экспресс» находился в исправном состоянии, был полностью экипирован и подготовлен к рейсу 5 сентября. Однако электропоезд был ошибочно подан в зону повреждения контактной сети (провисание несущего троса в габарит токоприемника) в районе секционного изолятора №164 (установлен в 1997 году) на 8-ом пути станции Львов.

Вследствие заезда в зону, на электропоезде произошла поломка токоприемников.

«По предварительным данным, инцидент произошел по вине железнодорожников - работников станции Львов. По окончанию расследования виновники инцидента понесут дисциплинарную ответственность», - отмечает «Укрзализныця».

По информации «Укрзализныци», пассажиры «Украинского экспресса» были доставлены в Киев альтернативным поездом №170л «Региональный экспресс», в составе которого были 4 вагона и электровоз ЧС-8 №077.

Общая задержка поезда составила 1 час. 40 мин.

Разница стоимости проезда для пассажиров составляет в первом классе - 191,02 гривни, во втором классе - 76,92 грн и 52,02 грн с 10% скидкой.

«Пассажиры вышеупомянутого рейса могут обратиться за получением компенсации в претензионном порядке», - сообщает «Укрзализныця».

Напомним, «Укрзализныця» разработала порядок компенсации пассажирам за опоздание поездов класса Интерсити+ более чем на 30 минут.

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem.