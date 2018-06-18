Воины Советской армии и УПА: от Победы к примирению

Украина празднует День Победы. В городах и селах – традиционное возложение цветов к памятникам и мемориалам, митинги при участии ветеранов, поздравления политиков и чиновников, концерты и фейерверки. Но есть вещи, важнее демонстраций, песен и подарков, – это память и примирение.

За 67 лет, которые минули со дня Победы в войне, украинское общество до сих пор не избавилось от стереотипного деления на два противодействующих лагеря тех, кто в одинаковой степени боролся против нацистских захватчиков, - воинов Советской армии и бойцов УПА. Поэтому накануне 9 мая представители Союза офицеров Украины, Украинской греко-католической церкви, историки и сами бывшие «уповцы» и советские солдаты призывали в УНИАН политиков и общество найти путь к примирению между ветеранами УПА и Советской армии.

- Наша цель - сдвинуть акцент с победы на память, которая, собственно, открывает путь к примирению людей. Кроме того, у нас есть большое желание, чтобы в нашем государстве спало так называемое общественное напряжение, произошла очистка памяти, и молодежь наша осознала общие европейские ценности, - объяснил представитель Департамента внешних отношений УКГЦ Игорь Шабан.

- Любая война завершается миром, и если в Севастополе украинцы поставили крест примирения между воинами Советской армии и Вермахта, то наступило время широкого и глубокого мирного диалога между братьями, - отметил председатель Союза офицеров Украины, полковник запаса Вячеслав Билоус. - Примирение больше всех необходимо нашим детям и внукам, ради мира и стабильности.

Еще в 1993 году Союз офицеров организовал встречу воинов УПА и Красной армии на теплоходе на Днепре. По словам Билоуса, эта первая встреча не привела к каким-то глобальным пониманиям, но это был очень важный исторический шаг. Были и другие совместные мероприятия. Сейчас в УНИАН за одним столом снова встретились ветеран УПА Василий Кирилюк и ветеран Советской армии Григорий Чепкий. Перед началом пресс-конференции крепко пожали друг другу руку, сели рядом.

- Основой благосостояния любого государства является ее внутренний покой, то есть взаимопонимание, взаимоуважение и взаимопомощь, - говорит Григорий Чепкий. - Что есть у нас – только раздор. Какая группа организует этот раздор – сейчас уже не будем вести речь... Я на фронте был три года, воевал всюду, кроме Западной Украины. Что я слышал о ней? Коммунистическую пропаганду, что там все такие плохие, они убивают детей. Нужно сказать, что западные украинцы, в отличие от украинцев, которые воевали с этой стороны, были набожные люди, они не могли убивать детей. Хотя детей убивали, те же коммунистические агенты, которые потом спихивали это на воинов УПА и других формирований. Воины УПА такие же воины, как и мы, и нужно ставить вопрос о том, чтобы признать их не просто воюющей стороной, а воюющей на стороне Украины. Они боролись за Украину, возможно, еще больше за Украину, чем мы.

Ветеран УПА Василий Кирилюк внимательно слушает товарища. Говорит, все цивилизованные государства нашли общий язык, и украинцы должны помириться.

- До прихода Советской армии нам было сказано: не вступать в бои с регулярными частями, - рассказывает бывший воин УПА. - У нас была возможность захватить фронтовиков. Нам необходимо было оружие, патроны, мы только тем и жили, что где-то это достанем. Но мы их обошли и ни разу не стрельнули, потому что они исполняли священную роль по защите своей Родины. А вот с энкаведистами было иначе...

На конференции цитируют воспоминания ветеранов УПА о встречах с красноармейцами.

Тернопольщина. Небольшой отряд столкнулся с намного большим подразделением Советской армии. Повстанцы спрятались в кустах, а красноармейцы проходили и показательно стреляли в небо, чтобы не стрелять по «уповцам».

Франковщина. Одно из подразделений УПА столкнулось с ротой. Первые рассыпались кто куда, но у одного из повстанцев из кустов был виден ботинок. Красноармеец подошел, пнул его в этот ботинок со словами: «Спрячь ноги». Ни одного выстрела не прозвучало.

И таких примеров, когда примирение происходило на поле боя, - тысячи.

- Много исторической литературы посвящено этой болезненной теме. Об изучении фактов широкая общественность не знает, а все продолжают отравлять теми штампами, которые были выработаны еще при коммунистической системе, - рассказывает правовед-международник, доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко. - Какие это штампы? Красная армия — освободительница, УПА — союзник нацистской Германии, боровшаяся против Красной армии, и соответственно, против своего народа и совершавшая всяческие преступления. А что в действительности выходит? Бойцы Красной армии действительно выполняли свой конституционный долг, а в широком плане – это была борьба против фашистского агрессора. Позитивное последствие этой борьбы — территория Украины в результате побед Красной армии все же была освобождена от нацистского оккупанта, который ставил себе целью истребить украинцев вообще. Но мы должны честно сказать, что некоторые подразделения Красной армии, в основном карательные подразделения НКВД, были использованы против национально-освободительного движения, против УПА. Притом использовались с применением самых жестких средств.

По словам господина Василенко, ОУН накануне и в начале Второй мировой войны действительно сотрудничала с Германией. Но это было ограниченное сотрудничество, в результате которого было образовано разве что два украинских батальйона— Роланд и Нахтигаль, которые насчитывали 700 человек, причем они не брали участие в боевых действиях против Советского армии, а выполняли охранные функции. И эти батальоны немцы распустили сразу, как только был провозглашен Акт восстановления независимости Украины 30 июня 1941 года.

- Но было сотрудничество Германии с западными странами и Советским Союзом - возьмите то же Мюнхенское соглашение 1938 года, другие соглашения еще с веймарских времен, когда СССР фактически способствовал возрождению Вермахта, а затем пособничал фашистам, был их союзником во Второй мировой войне.

Профессор напоминает, что после провозглашения Акта восстановления независимости Украины 30 июня во Львове немцы начали репрессии против ОУН. Уже в начале июля были арестованы Бандера, Стецко и целый ряд ведущих лидеров ОУН. Против них велось следствие в Берлине. А затем их всех отправили в немецкие концлагеря.

- УПА в первую очередь вела борьбу против немецкой оккупации, - отмечает Владимир Василенко. - А когда Советская армия вступила на территорию Западной Украины, то бои были и против нее, но лишь эпизодические бои. Это подтверждают документы: боевикам УПА было запрещено вступать в бои с советскими солдатами. Борьба велась с карательными подразделениями. По партийным документам, в 1956 году состоялся последний бой Повстанческой армии против Советской армии, отдельные вооруженные столкновения происходили вплоть до 1960 года. А последний вонин УПА вышел из подполья уже после провозглашения Независимости Украины.

Профессор Василенко отмечает, что с точки зрения международного права правовым основанием вооруженной борьбы УПА был принцип самоопределения наций, общепризнанный во всем мире, который значит, что каждая нация имеет право на создание своего независимого государства.

- Если какая-то метрополия пытается отрицать право нации на самоопределение и создание независимого государства, нация имеет право на вооруженное сопротивление и на вооруженную борьбу. И такая нация, которая ведет вооруженную борьбу за свое освобождение, с точки зрения международного права является воюющей стороной, а участники вооруженных формирований являются комбатантами, а не бандитами.

- УПА часто обвиняют в коллаборационизме. Объясните мне коллаборационизм, когда Бандеру бросают в немецкую тюрьму за то, что он отказался отзывать Акт от 30 июня, и он сидит всю войну в концлагере «Заксенхаузен». Какой это колаборант? – удивляется доктор исторических наук, профессор Владимир Сергийчук. - Посмотрите документы Гестапо, кто в Германии борется против Гитлера. Там я почему-то не нашел коммунистического антигитлеровского подполья, но там четко прослеживается разветвленное оуновское подполье. Колаборантами их нельзя назвать, потому что они боролись против Гитлера, за это их арестовывали, за это их бросали в тюрьмы, за это их уничтожали – так же, как уничтожали подпольщиков ОУН по всей Украине. У нас до сих пор существует стереотип, что подполье ОУН в годы гитлеровской оккупации – это только Западная Украина. Это неправда. Поднимите документы КГБ. В 1943 году начальник Донецкого (тогда Сталинского) областного управления НКВД докладывает, какое было подполье на территории Донбасса в годы войны. Он пишет, что в Мариуполе националистическое подполье состояло из 300 человек. Краматорск, Славянск, Донецк имели украинское националистическое подполье. То же самое Днепропетровск, Запорожье, Харьков. Но об этом же никто не пишет. Если бы мы в свое время донесли всю эту информацию до широких масс, не было бы тогда противостояний в обществе, которые есть до сих пор.

Владимир Василенко убежден, что ошибка команды Ющенко в том, что она не провела широкую разъяснительную работу среди украинцев относительно того, что происходило в их прошлом.

- Прежде чем награждать Бандеру званием Героя Украины, нужно было рассказать людям, кто такой Бандера и что он сделал.

...Как вместе не просто мирно, а в любви живут ветераны Советской армии и УПА, не по слухам знает член Союза офицеров Украины Борис Мельник.

- Папа воевал в Красной армии, был ранен и демобилизован, а мама воевала в УПА, была связной, - рассказывает господин Мельник. - Когда их окружили во время боя, мама выстрелила себе в голову, считая, что лучше умереть, чем попасть в плен. К счастью, выжила, была осуждена к 25 годам тюрьмы. Пробыла 10 лет в Воркуте, после хрущевской оттепели была амнистия и она вышла на волю, встретилась с моим папой. Они полюбили друг друга. Я воспитывался в любви и согласии. В нашей семье не было дискуссии по поводу УПА. Все понимали, что они боролись против оккупантов, за независимость Украины.

Рецепт примирения простой – знать историю. Главное, чтобы у украинцев возникло желание этим рецептом воспользоваться.

Анна Ященко