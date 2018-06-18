Апелляционный суд в Николаеве оставил в силе приговор «мажору»

26 апреля в Апелляционном суде Николаевской области принято решение, за которое долго и отчаянно боролись родственники 20-летней студентки Юлии Каланчевой. Ее в феврале 2011 года на иномарке сбил 22-летний Алексей Казимиров. Убийца их дочери осужден на 6 лет лишения свободы и уже находится в тюрьме. Правосудие восторжествовало. Однако итог этого резонансного дела с шокирующими подробностями можно назвать скорее исключением из правил. Довести его до справедливой развязки стало возможным благодаря упорству родителей погибшей девушки и широкой поддержке общественности и прессы.

Как все произошло

Жизнь семей Смирновых (это Юлины родители) и Каланчевых (Юля носила фамилию своего мужа Виктора) разделилась на «до» и «после» 21 февраля 2011 года, в одночасье изменился весь ее уклад и планы на будущее.

В тот день Юля отпросилась с практики (будущий социальный педагог, 4-й выпускной курс Николаевского университета им. Сухомлинского) и спешила домой к годовалой дочке Сонечке: у малышки резко поднялась температура.

По какой-то злой иронии судьбы Юля проходила практику и готовилась выйти на работу в опекунский совет, не подозревая о том, что вскоре опекунами ее крохотной дочечки придется стать маме и папе.

Мать Юли – Елена ждала дома врача. Так совпало, что к моменту, когда доктор пришел, родители уже получили страшное известие. На вопрос врача: «А где же мама девочки?» Елена едва вымолвила: «Два часа назад погибла».

Эти дни были самыми страшными в жизни Юрия и Елены Смирновых. Сонечка в горячке часами смотрела на дверь, ожидая маму. Она кричала днем и ночью, отчаянно звала Юлю. А что говорить о взрослых? Родители убиты горем. Муж Виктор в свои 20 лет стал вдовцом, вместе с Юлей они успели отметить только первую и единственную годовщину своей свадьбы.

20-летняя студентка Юля Каланчева умерла в больнице через считанные часы после того, как на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Ленина и улицы Маршала Василевского ее сбил «Мерседес», за рулем которого находился почти ее ровесник 22-летний Алексей Казимиров – официально безработный. Обстоятельства трагедии, которые выяснили правоохранители и четко зафиксировали в материалах дела, попросту шокировали родственников, свидетелей, друзей погибшей, вызвали широкий общественный резонанс в Николаеве. О преступлении стало известно далеко за пределами города. В течение почти года, пока дело слушалось в суде, оно вызывало к себе не меньше внимания и откликов со стороны журналистов и жителей города.

Очевидцы рассказывают, что Юля вступила на пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. «Мерседес», двигаясь со стороны проспекта, проехал первый перекресток на желтый, перед запрещающим красным, и до следующей ближней развилки прибавил скорость. На полном ходу машина врезалась в девушку, подбросив ее высоко вверх, а затем протянула по дороге, не снижая скорости и не тормозя, еще 50 метров. Потом водитель, сделав резкий поворот рулем, сбросил жертву с капота, и …. даже не остановившись, умчался с места происшествия. Скорую помощь к еще живой Юле, еле придя в себя от увиденного, вызвали оказавшиеся рядом люди. Но время было упущено. Потом медики констатируют: удар был такой силы, что Юля получила травмы, не совместимые с жизнью.

Казимиров в шоковом состоянии все же действовал вполне здраво: машину бросил в отдаленном районе на улице Чайковского, а сам затаился дома. По месту жительства его и нашли буквально через час после аварии. Преступника «выдал» номер «Мерседеса», который оторвался во время удара и остался на месте трагедии. Как знак неотвратимого возмездия.

Действующие лица

Виновник произошедшего – не просто безработный молодой человек, разъезжающий на «Мерседесе». Алексей Казимиров родился в цыганской семье. Как говорят в городе, его самые близкие родственники держат пункты приема металлолома в николаевском микрорайоне Ялты. Тем и живут. Хорошо известны в криминальном мире, имеют связи в правоохранительных органах. К слову, судья во время одного из заседаний припомнил несколько громких дел, связанных с именами отца Алексея Казимирова, а также его родных дядей.

В суде отец Алексея, назвавшись поначалу другой фамилией, заявил о том, что их семья – достаточно бедная, и нет у них ни кола, ни двора. Мерседес – чужой, а у Казимировых имеется только старенький «Жигуленок» 1981 года выпуска. Кстати, на нем мать и сестры Казимирова в дорогих шубах приезжали на заседания суда, чтобы поддержать «своего мальчика».

Несмотря на «бедность», минимальный залог в 17 тыс. грн. родственники Казимирова готовы были принести уже на следующий день после заседания, только бы он оказался на свободе. При этом на гражданский иск потерпевших денег не нашлось до настоящего времени. Но тогда Казимиров остался в стенах СИЗО, где провел почти 5 месяцев.

28 июля судья Центрального районного суда Рудяк принял решение изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде. Решающую роль сыграла медицинская справка, подписанная главным врачом больницы скорой медицинской помощи Демьяновым, без которой, заметим, слушание дела проходило в течение почти полугода. Документ свидетельствует о том, что Казимиров страдает тяжелым заболеванием головного мозга, не может находиться в условиях следственного изолятора и нуждается в лечении в столице. Кстати, это заболевание входит в список болезней, с наличием которых осужденные стопроцентно подпадают под амнистию.

Однако возникает вопрос: можно ли с таким диагнозом получить водительские права и управлять транспортным средством? В областном управлении ГАИ корреспонденту сообщили, что при получении водительских прав Казимиров предъявил медицинскую справку о том, что он… совершенно здоров.

Через несколько дней после выхода из следственного изолятора Алексея Казимирова видели в одном из злачных мест в Родниках, где он бурно отмечал свое освобождение, несмотря на устрашающие медицинские заключения.

К слову, о роли медиков в этой истории, их действиях и документах, предоставленных в суд, можно было бы говорить отдельно. Смирновы помнят, что в БСМП врач отказался прийти и осмотреть Юлю, узнав, что у нее поврежден позвоночник. Он ответил по телефону: «С такой травмой даже смотреть не буду!» В первую очередь Юле перебинтовали руки и ноги.

Новое обвинение

Первоначально уголовное дело против Казимирова было возбуждено по части 2 статьи 286 УК Украины – «нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего», за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

По мнению Юлиных родных, слушание дела постоянно затягивалось, на заседания приглашались свидетели, которые не могли сообщить существенных сведений. Менялись судьи. Тогда Юрий и Елена обратились в прессу, написали обращение к Президенту Украины. После этого в деле появилась еще и статья 135 – «оставлении в опасности». Правоохранители нашли этому убедительные процессуальные доказательства.

К тому же происшествие с Юлей, как оказалось, - не единственное в короткой водительской биографии Алексея Казимирова. Следователь по делу Алла Шмарко, работавшая на месте сразу после аварии, рассказала в суде о многочисленных фактах нарушения Казимировым правил дорожного движения, зафиксированных задолго до трагедии.

- Пять раз он был задержан сотрудниками ГАИ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, и неизвестно, чем его опьянение было вызвано, – отметила Алла Шмарко, обосновывая содержание Казимирова под стражей. - Четыре раза он задерживался за управление транспортом без документов, четыре раза – за совершение ДТП.

На свой запрос в Госавтоинспекцию адвокат Смирновых получил любопытную справку, из которой следует, что Алексей Казимиров, имея всего три года водительского стажа, 9 раз (!) на 6 различных автомобилях (!) становился участником дорожно-транспортных происшествий. Сам Казимиров в своих показаниях в суде вспомнил только о двух ДТП.

Из подробного описания всех ДТП, участником которых был Алексей Казимиров, следует, в частности, что в 2007 году он допустил столкновение с… трамваем, в результате чего сам получил телесные повреждения. А в 2009 году в результате наезда машины, которой управлял Казимиров, травмы получила 19-летняя девушка, которая, к счастью, осталась жива. Следующей жертвой оказалась Юля Каланчева.

По всему видно, что на дороге Казимиров привык чувствовать себя хозяином положения. А его полное пренебрежение ПДД, а также интересами других участников дорожного движения логически привели к трагедии 21 февраля 2011 года. Однако, как видим, поведение Казимирова за рулем почему-то не внушало никаких опасений правоохранителям, каждый раз он получал в руки водительские права и снова выезжал на дорогу.

Так кто же убийца?

Попытка поговорить с Казимировым и его родственниками во время одного из заседаний в Центральном районном суде окончилась ничем. Алексея спешно провели по коридору, а вслед за ним – и отца, который обернулся было в сторону журналиста. Но судебный распорядитель подтолкнул их обоих к выходу, не дав сказать ни слова.

Кстати, родственников подсудимого сопровождает усиленная охрана: виновника страшного ДТП тщательно оберегают от родных и близких Юли. Мотивируя тем, что родственники Каланчевой якобы высказывали угрозы в их адрес, Казимировы пытались даже возбудить по этому поводу уголовное дело, а теперь всячески представляют пострадавшими себя…

Когда родственники Казимирова подошли к машине, неожиданно раздался крик: «Посмотрите, что они делают! – отец Алексея показывал на багажник машины, густо залитый яркой красной краской. – Пусть этот журналист посмотрит! Нам все время угрожают! Нас бьют! Мы выходим с охраной!».

Сестры подсудимого также не молчали. В сторону матери Виктора Каланчева, мужа Юли, посыпались обвинения, не отвечающие логике: «Твой сын – убийца! А то, что случилось - несчастный случай!»

Складывается впечатление, что для Казимировых человеческая жизнь не стоит ровным счетом ничего. Ни тени сочувствия родственникам погибшей, ни раскаяния – такое впечатление оставляет поведение Казимирова и членов его семьи в зале суда. Сам Алексей во время того, как по нескольку раз судья зачитывал обстоятельства гибели Юли (каково было каждый раз слышать это ее родителям?), лишь криво усмехался и отпускал неуважительные замечания в адрес Смирновых и Каланчевых. Когда на одном из заседаний судья попросил его пояснить, почему он не пытался тормозить, тот ответил вопросом на вопрос: «А зачем она там шла?».

29 декабря 2011 года состоялось последнее слушание по делу Юлии Каланчевой. Были опрошены все свидетели, изучены неоспоримые доказательства вины Казимирова. Адвокат подсудимого в качестве главного аргумента защиты называл то, что Алексею … и не нужно было останавливаться после столкновения… Мол, травмы были настолько тяжелыми, что он бы ничем не помог.

Но ведь совершенно понятно, что в тот самый момент это было еще неизвестно: пострадал человек, и нужно было сделать все, чтобы как можно скорее была оказана медицинская помощь. От Казимирова не требовалось обрабатывать раны и переломы, ведь он – не врач. Но вызвать скорую помощь он был обязан. Этого от правонарушителя требуют и действующие в нашей стране законы, и законы человеческой морали.

Фемида

На оглашении приговора 26 января в Центральном районном суде г. Николаева ни Казимирова, ни его адвоката в зале суда не было. Как пояснил позже защитник, им не были вручены повестки о заседании, хотя родственники обвиняемого находились в зале, значит, каким-то образом узнали?

Решение суда было: 6 лет лишения свободы с лишением права управлять автотранспортным средством сроком на три года, а также выплата материального и морального ущерба.

Впоследствии сам Казимиров нигде не появлялся, и даже провести заседание в Апелляционном суде без его присутствия было невозможно. Он был объявлен в розыск.

Не без оснований родные Юли Каланчевой били во все колокола: Казимиров хочет избежать наказания, он может запросто скрыться за границей, где его найти будет невозможно! Неизвестно, сколько еще продлились бы поиски осужденного и нашли бы его вообще, если бы не ежедневные хождения по инстанциям родных погибшей девушки.

26 апреля возле Апелляционного суда появились два огромных плаката, выставленных стороной подсудимого: «Мы – против смертного приговора Казимирову! Кто будет отвечать за его жизнь?». Другой гласил: «Статья 84 УК Украины запрещает отбытие наказания людей с тяжелым заболеваниями. Суд! Примите законное решение! Не руководствуйтесь толпой и театральными постановками!».

Впрочем, театральную постановку больше напоминало поведение в суде Казимирова. Ему вызвали скорую помощь, чтобы выяснить, может ли он дальше участвовать в заседании. Все время он сидел, низко опустив голову, а, отвечая на вопросы судьи, медленно, с трудом поднимался, держась за прутья решетки. Однако в перерыве, когда большая часть людей вышла из зала, он активно жестикулировал, подзывая родных.

В заключительном слове Алексей Казимиров сказал: «Ваша судьба - в моих руках», очевидно, от волнения исказив смысл фразы. Он попросил прощения у родных Юлии, признавшись, что понимает их горе: у него самого недавно умерла новорожденная дочь.

Судья Леонид Ржепецкий оставил без удовлетворения апелляцию адвоката Казимирова и признал действительным решение Центрального районного суда. Из зала суда Казимиров отправился в СИЗО.

Кто знает, был ли бы исполнен этот приговор, если бы не самоотверженная борьба за справедливость родных Юли Каланчевой. Они добились этого, потратив массу сил и времени, направив обращение даже Президенту Украины. Отмщение убийце дочери стало для них смыслом жизни.

За то время, пока они требовали справедливости, вокруг них объединились другие родители, чьи дети погибли в дорожных авариях, но их убийцы так и остаются на свободе. Добиться их наказания они пока не могут. Пока…

Все эти трагедии без справедливого вердикта были в свое время темами публикаций местных газет «Николаевский бизнес», «Ваша газета» и «Рідне Прибужжя», им были посвящены многочисленные публикации и на николаевских Интернет-сайтах. Сейчас к борьбе за возмездие подключилась и общественная организация «Громада проти беззаконня», возникшая на волне народного возмущения преступлением, совершенным против Оксаны Макар. Народ уже не безмолвствует…

Татьяна Филиппова