Чернобыльцы направили Литвину ультиматум

Очередную годовщину аварии на Чернобыльской АЭС чернобыльцы отметили сюрпризом для власти.

Акции прошли напротив здания Кабмина, в Мариинском парке, под контролем милиции, чернобыльцы в очередной раз требовали выплаты пенсий и отставки нынешней власти.

Возле сцены скопились активисты чернобыльских организаций. Все напряженно слушают спикеров, которые сменяют друг друга, но говорят то же самое...

Несколько участников акции, прислонившись к дереву, делятся хлебом и колбасой. С другой стороны раздается: “Три стаканчика у меня есть, ложечки есть, ножичек есть”.

«Азаров, верни мне, больному чернобыльцу, деньги», - громко выкрикивает седой мужчина...

«Бандитскую власть долой!» - раздается со всех сторон.

Чернобыльцы объявляют свои требования к власти, говорят, что не завидуют политикам в случае невыполнения этих требований и читают «Отче наш».

Потом звучит горн, после соло горниста люди направляются к парадному входу парламента. «Смотрите на меня, идем в ногу», - говорит пожилая женщина с плакатом сгорбленому старичку с палочкой.

Дойдя до забора, не позволяющему приблизиться к ВР, чернобыльцы выкриками напоминают депутатам, что хотят достойно жить.

Среди участников акции инвалид ІІ группы Чернобыля Владимир Коробкин. «Дозиметристом работал, радиацию измерял», - рассказывает он. Говорит, на ЧАЭС работали через день, чтобы нагрузка на людей была меньше.

В первый раз побывал на станции в сентябре-октябре 1986 года. Ничего, что прошло уже несколько месяцев после аварии. В результате у него психоневрологические заболевания.

А медицина в Украине, как известно, «бесплатная». Потому для нашего бесплатного лечения нужны деньги. Их, в свою очередь, должна была бы выделять власть. Но она, как говорит Владимир, уже не просто не слышит чернобыльцев, но и залезла к ним в карман: с семи тысяч его пенсия упала до трех. Так он живет уже с ноября.

«Сколько людей вышло говорить, а они нас не слышат» - говорит один из ликвидаторов.

По словам Владимира, он поддержку чувствует лишь от своих единомышленников и товарищей, но отнюдь не от власти.

Дальше замечаю плакат в руках молчаливых людей: «Хороший чернобылец – мертвый чернобылец». Становится жутко. Между участниками акции ходит мужчина в маске смерти, с косой и саркастичной табличкой: «Власть! Я пришла вас украсть!»

«Военнослужащие в 5 часов утра 26 апреля уже были в районе Припяти, Рыжего леса и на Чернобыльской станции», - вспоминает другой участник акции, ветеран внутренних войск, солдат срочной службы Виктор Полывяный, который принимал участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Это была военная часть 5403. Именно эти военнослужащие проводили эвакуацию жителей Припяти и обеспечивали охрану. Уже потом на место прибыли другие полки. То есть первыми, в сущности, в Чернобыльскую зону вошли «срочники», а уже потом была сформирована военная часть 3031, которая в народе называется «чернобыльским полком». «Она взяла полностью под охрану 10-километровую зону и станцию. Последний солдат этой части вышел в марте 90-го года», - говорит Виктор.

В целом солдаты срочной службы могли находиться в зоне от месяца до двух лет. И на сегодня около 30% «срочников» уже нет среди живых. А большинство тех, кто все еще держится при жизни, - инвалиды І-ІІІ групп – без рук и ног. «Заболевания, вызванные облучением, прогрессируют с годами», - добавляет ликвидатор.

Говорит, в последнее время власть развернула против чернобыльцев масштабную информационную войну. «Чернобыльцев называют псевдочернобыльцами, чернобыльцев представляют хапугами, которые лишь о себе и думают», - констатирует Виктор.

«Когда в средствах массовой информации пишут, что пенсию чернобыльцам подняли с нового года в два-три раза, «забывают» другое: что сначала пенсию уменьшили в восемь раз, а затем в два разы увеличили», - говорит он.

По его словам, власть умышленно настраивает общественность против чернобыльцев.

Между тем, член правления Всеукраинского объединения ветеранов Чернобыля Петр Прокопенко констатирует со сцены, что каждый 13-й год после катастрофы становится самым несчастливым.

Знакомлюсь с инвалидом ІІІ группы Виктором Виноградовым, который был старшим техником роты подвоза горючего. «Развозили по территории вокруг станции на все бензозаправки, заправляли машины прямо из бензовозов», - вспоминает он.

В первый раз попал в Чернобыль в середине августа 1986-го. Имеет серьезные проблемы со здоровьем. Но невзирая на это, не жалеет, что принимал участие в ликвидации: «Я был кадровым военным, принимал присягу. На то время я не мог поступить иначе. Я считал, что это правильно». Говорит, многие его коллеги прятались, брали отпуска, больничные.

Однако сейчас никому бы не посоветовал идти на такие подвиги. Сначала, после аварии, его приглашали по школам, чтобы рассказывал о своей работе, помогал поднимать патриотический дух старшеклассников. «В последнее время я не хожу по школам, хотя меня приглашают. Если пойду – буду рассказывать, что не нужно идти служить в армию. Не дай Бог, какая-то техногенная авария! Вас используют и выбросят на свалку общества!» - говорит Виктор.

Представители чернобыльских организаций подытожили свою акцию тем, что послали депутатам «ультиматум» на имя председателя Верховной Рады Владимира Литвина. Говорят, если до полудня 27 апреля все их требования не будут выполнены, будут принимать более жесткие меры.

Часть чернобыльцев осталась возле парламента – ожидать вплоть до принятия решения депутатами. Чернобыльский день для этих людей превратится в чернобыльскую ночь.

Таня Поляковская