Прокуратура в упор не видит синяков Завадского

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева со ссылкой на заместителя прокурора Шевченковского района Киева Андрея Милевского, пишет судебно-юридическая газета.

Согласно с сообщением, проверка не подтвердила изложенных в средствах массовой информации фактов, в связи с чем прокуратурой Шевченковского района Киева отказано в возбуждении уголовного дела по этому факту.

Напомним, ранее Игорь Завадский признался, что сотрудники Шевченковского райуправления 7 часов выбивали из него показания и не допускали адвоката.

Известного аккордеониста Игоря Завадского в конце марта задержали по обвинению в развращении несовершеннолетних. Многие его ученики не верят в то, что их учитель мог совершить эти преступления.

Gazeta.ua