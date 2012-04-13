Завадский рассказал, как из него выбивали признание

Известного аккордеониста Игоря Завадского впервые показали после ареста - на суде, сообщает ТСН.

Видеосъемку на судебном заседании запретили. Самого Завадского в суд не привезли. Его было видно на видеотрансляции, которая шла из камеры для свиданий в СИЗО.

Поразил внешний вид виртуоза, которого обрили под ноль. Артист кашлял чуть ли не после каждого слова. Суду он рассказал, как сотрудники Шевченковского райуправления выбивали из него показания, не допускали адвоката и 7 часов держали в наручниках.

"Они принуждали меня к даче показаний. Осуществляли как моральное давление в виде угроз, так и физическое - в виде избиения. В результате чего я терял сознание, чувствовал тошноту и головокружение", - сильно кашляя сказал Завадский.

Адвокаты вовсю доказывали, что у музыканта ухудшилось зрение и проблемы с легкими. Поэтому аккордеониста просят выпустить. Медицинское обследование суд разрешил, а все остальное - нет. Таким образом известный аккордеонист будет сидеть в СИЗО дальше.

Журналистам удалось узнать подробности допроса музыканта, о которых он рассказал по телефону:

Один говорит: "Давай за яички возьми". Он говорит: "Подпишет?" "Нет". Сжимал. И услышал: "Вали его". Я упал головой в пол, потерял сознание", - рассказал Завадский.

Милиция показала ему видео, где музыкант якобы насилует несовершеннолетних мальчиков.

"Действительно, мне показали, я увидел свою комнату. Мне показали видео, на котором стою якобы голый спиной", - рассказал Завадский о видео, которое милиция называет основным доказательством его виновности.

Сторона обвинения в суде была немногословной. Ранее правоохранители заявили, что имеют видеодоказательства сексуальных преступлений и показания 11-ти несовершеннолетних потерпевших.

"Среди детей, которые брали у него уроки игры на аккордеоне, пострадавших не было вообще. Никакого отношения к искусству они не имеют", - отметил представитель МВД Украины Владимир Полищук.

Между тем сам музыкант опасается, что каждый день для него может стать последним. По словам Завадского, ему пообещали, что доведут до самоубийства. В случае, если это произойдет, он уже написал записку - "Я не виноват".