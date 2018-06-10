Михаил Воронин одевал в нормальные костюмы всю Украину

ОН СОЗДАЛ СВОЮ МАТРИЦУ

Если бы мне пришлось писать о нем книгу, то я бы написала о его жизни как о сбывшейся украинской мечте. О мальчишке с киевского Евбаза, начавшего шить с четырнадцати лет, а уже в шестнадцать ставшем мужским мастером одежды. О том, что он за ночь на спор мог сшить костюм (рассказывал об этом в разных своих интервью, и автору этих строк в том числе). О том, как приобрел во времена тотального советского дефицита невероятную популярность у клиентов, которые выстраивались к нему в очередь. И он, чтобы, с одной стороны, не отказывать людям, с другой – не держать их в очередях, стал задумываться, как сделать процесс пошива быстрым. Как быстро пошить идеально сидящий костюм вообще без примерки, только сняв с клиента мерки…

Если по пальцу неандертальца можно восстановить облик человека, то неужели нельзя создать матрицу, которая поможет пошить костюм, размышлял Воронин. Он стал изучать анатомию, расспрашивать специалистов. И создал конструкцию типа жилета — своего рода заготовку на любую фигуру. Его надевают на человека и передвигают по фигуре так, чтобы все ключевые линии были вертикальны и параллельны по отношению к линии пола. После этого определяют отклонения его фигуры от типовой. Когда лекала готовы, остается скроить, сшить, и костюм будет сидеть идеально. Так появился беспримерочный макетно-жилетный метод Воронина. Он не только ускорил процесс пошива, но и упростил технологию создания костюма.

Во время одной из наших встреч Михаил Львович рассказал, как в начале 90-х годов он получил из одной из стран бывшего соцлагеря большой заказ на костюмы по этому методу. Он его выполнил, приехал отдавать заказчику.

- Меня пригласили в ресторан. Предложил в подарок видеомагнитофон, новый цветной телевизор, стали интересоваться, нужно ли мне что-то, - рассказывал автору этих строк Михаил Львович. - Я ответил, спасибо, у меня все есть. А у меня, и правда, все было. Я обшивал членов ЦК Украины. Тогда клиенты расплатились и предложили еще один контракт.

Этот, в общем, малозначимый эпизод на самом деле очень показателен. Он демонстрирует то, как человек, вышедший из советской зарплаты, сумел сохранить профессиональное достоинство. И национальное достоинство тоже.

Его беспримерочный метод совершенствовался, был запатентован. Но самое его создание символично – как важный этап, как веха его деятельности.

Приходя к Михаилу Львовичу на интервью для самых разных изданий, я удивлялась и простой неформальной обстановке его офиса и звучавшим там идеям. Вот уж воистину, чем больше человек из себя представляет, тем проще с ним общаться. Одна из идей его персонала состояла в том, чтоб найти обладателей костюма от Воронина, пошитого в 70-х годах, и обменять его на новый с большой скидкой. Зачем? «Чтобы сохранить эти старые образцы в музее качества», - объяснил мне автор идеи. Не знаю, вышел ли этот замысел на уровень реализации.

Вспоминая эти самые интервью с мэтром, подумала, что его заветным желанием было не только желание утвердиться у элит (там он давно был своим и признанным), а желание шить качественные костюмы для бюджетников и студентов. «Ученые, преподаватели иногда выглядят так, что это стыдно», - говорил он задумчиво, - Люди должны иметь хорошие костюмы».

Его желание сбылось.

ВСЕ АХНУЛИ ОТ КОСТЮМА, КОТОРЫЙ ПОШИЛ ВОРОНИН

«Он одел в нормальные костюмы всю Украину, - говорит в комментарии УНИАН аккордеонист Ян Табачник. - Я Мишу знал последние семнадцать лет. Вы знаете, что я был артистом, который и в советские времена ездил по заграницам, и все знали, что Табачник одевается по фирме. И вот я первый раз пошил у Воронина один концертный костюм, один обычный и пальто. И все стали меня вокруг заинтересованно спрашивать: откуда твои костюмы. Я говорю: Воронин пошил. Все тогда ахнули. Теперь у меня есть многие десятки костюмов, но среди них всего два или три не от Воронина, а остальные — от него. Он не только одел мужчин, он на своих предприятиях дал работу женщинам.

Еще вспоминаю такую Мишину черту. Мой дом всегда был очень гостеприимным. Где бы с семьей ни жили, в Черновцах, Запорожье, Одессе к нам всегда приезжали люди. Но, когда я перебрался в Киев, то уже на второй день все забыли, что я приехал. Только с Михаилом Ворониным и Аликом Ноябревым мы встречались постоянно. Я когда узнал про то, что Миша ушел из жизни, то позвонил Попову. Говорю: ты знаешь, выдающийся человек ушел, нужно, чтобы место было на кладбище. И Александр Попов, переспросив все ли документы в порядке (у них ведь там тоже требования) способствовал, чтобы родственники получили для Миши последнее пристанище на Байковом кладбище.

Светлана Батрак, заведующий отделом рекламы международного концерна «Воронин»:

У ВОРОНИНА ОДЕВАЛИСЬ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ ( О ЯНУКОВИЧЕ НЕ ЗНАЮ)

Костюм от Воронина стал действительно народным. Но Воронин - это бренд, это международный уровень. Фабрика ходит в тройку лучших предприятий мира.

Мы активно работаем по всем направлениям. Михаил Львович всегда хотел развивать свое дело в Украине. Хотя у нас есть представительство и сеть магазинов в России, недавно открыли самый дальний магазин в Петропавловске-Камчатском. Открыли магазины в Казахстане. У нас каждые два-три месяца открывается новый магазин. Но Михаил Львович всегда говорил, что для него самое важное: одеть народ Украины в достойную одежду. И чтобы могли одеваться достойно и студенты и представители элиты. У Воронина одевались все предыдущие наши президенты (о действующем президенте не знаю), у него одеваются депутаты. Есть даже депутатская присказка: едешь на округ или начнутся выборы - покупай костюм от Воронина, это залог успеха. Точно также у нас одевались, как огромное количество артистов, Потап, Поплавский, Алесандро Сафина.

Леонид Кравчук, первый президент Украины:

ИГЛА, НИТЬ И ЛЕКАЛА –ЭТО ЕГО ЖИЗНЬ

«Я знал Михаила с 1979 года. Его жизнь - это игла, нить и лекала. Первый костюм я пошил у него в 1980 году. Последний - в прошлом, когда ехал в Париж. Михаил был невероятно трудолюбивым человеком. И он был неспособен никого обидеть. Каждый его костюм - это искусство. Даже фабричный костюм - это искусство, ведь в него вложена душа и он всегда добротный. У Михаила никогда не было проблем с бизнесом, но сам он считал малое и среднее предпринимательство основой для развития общества и старался помогать людям. Я разговаривал с женой и дочерью, выражал соболезнования и сказал: главное, чтобы вы смогли сохранить его дело.

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Просматривая старые интервью Воронина, я искала цитату Михаила Львовича, которая бы точно его характеризовала. И нашла.

На вопрос журналиста, можно ли украинскую элиту на самом деле таковой назвать, Воронин честно ответил: «К сожалению, нет. Она еще не готова. И не потому, что они не умны или не воспитаны, а ежедневная борьба за власть их просто всех унижает. А мы не можем разобраться, кто из них есть кто, и это очень жаль».

Маша Мищенко