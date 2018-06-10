Закон о трубе: и реформу имитируем, и Россию позлим

На днях Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О трубопроводном транспорте», касающийся реформирования нефтегазового комплекса».

Изменениями предусмотрено, что реорганизация (слияние, присоединение, деление, выделение, преобразование) государственных предприятий, дочерних предприятий Нафтогаза осуществляется по решению Кабмина исключительно с целью и во исполнение обязательств, взятых Украиной при присоединении к «Договору об Энергетическом Содружестве».

Выглядит так, что закон запретил любое отчуждение, и выставил предохранители на любые виды «откусывания» газовых активов. И все-таки при принятии законопроекта оппозиция кричала: «Ганьба».

Мы уже как-то привыкли, что любое вмешательство в законопроект о трубопроводном транспорте вызывало резко негативную реакцию и становилось предметом только черно-белых оценок. Насколько Украине необходимо было принимать этот закон, чтобы выполнить взятые на себя обязательства в рамках Энергетического сообщества? Об этом мы спросили экспертов.

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос»:

ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ЕС МОЖНО БЫЛО И БЕЗ ЭТОГО ЗАКОНА

Этот закон в принципе направлен на сохранение существующего статус-кво.

С формальной точки зрения объекты магистрального трубопроводного транспорта находятся сегодня в руках государства, а фактически они работают как частные структуры в интересах нескольких финансово-промышленных групп. Сохранение же моратория на приватизацию, на отчуждение, в принципе, ничего не меняет, такой мораторий существовал и раньше. Поэтому имеем пример реформы без реформы.

Реформировать нефтегазовый сектор можно было и без этого закона. Тут определяющее значение имеет принятый в феврале 2010 году закон об основах функционирования рынка газа в Украине, который отображает вторую газовую директиву ЕС. Закон приняли, а подзаконные акты не издали, поэтому он не работает. Но с точки зрения формальных показателей приближения к европейским принципам функционирования рынка газа у нас с этим законом появился плюс. Это еще одна попытка показать, что мы намерены выполнять свои обязанности в рамках Энергетического сообщества в части, что касается реформы энергетического сектора. Но это все равно продолжение намерений о намерениях.

Реально прогрессом было бы принятие ряда подзаконных актов. А именно, постановления Нацкомиссии регулирования энергетики относительно порядка доступа к мощностям газотранспортной системы Украины. Соответствующий проект разработан более года назад, он дважды выставлялся на общественное обсуждение, но так и не был принят.

Единственным позитивом принятого закона является то, что Газпрому показали: его «хотелки» в автоматическом порядке никто не собирается принимать к исполнению. То есть, Газпрому дали понять, что мораторий на объекты магистрального транспорта сохраняется, а, значит, намерения российской стороны установить ту или иную форму контроля над ГТС Украины неосуществимы. Законодательные ограничение существовали, но пополнились еще одной поправкой к действующему законодательству.

Сергей Дьяченко, ведущий эксперт по энергетическим вопросам центра Разумкова:

ЗАКОН - ИМИТАЦИЯ РЕФОРМ

Этот закон — имитация реформ. Мораторий на отчуждение «трубы» существовал и без него, вводить его еще раз смысла не было. Инструментарий для проведения реформ у правительства тоже есть. Ну, ставится галочка, что мы имплементируем европейское законодательство. Но оно и так имплементировано законом про основы функционирования рынка газа.

Что необходимо реально? Две вещи: ввести закон в действие, издав подзаконные акты, и диверсифицировать источники. Пока мы 70% газа берем из одного источника, как объекты не тасуй и кому их не отдавай, рынка не будет. Можно реформировать, что-то улучшать, но основа конкуренции - газ из разных источников.

Так что пока, приходится констатировать, ключевые вещи не решены.

Валентин Землянский, эксперт:

ЗАКОН — УСЛОВИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВТОРОГО ЭНЕРГОПАКЕТА

Поскольку текст законопроекта не претерпел существенных изменений после первого чтения, и там остался запрет на отчуждение акций Нефтегаза в пользу третих кампаний, принятие закона объяснимо: это условие для выполнения требований второго энергопакета ЕС. Напомню, что 7 статья закона о трубопроводном транспорте вообще запрещала проводить какие-либо юридические действия и менять организационно-правовую структуру компании. В нее внесены изменения. Но ключевой момент соблюден. Мы не можем отчуждать, не можем передавать долю Укртрансгаза, не можем приватизировать. В существующем виде закон блокирует создание трехстороннего консорциума. Поэтому ничего опасного в законе я не вижу.

Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических исследований:

В МАЕ ВСЕ ПРОЯСНИТСЯ...

Принятый закон ни хороший, ни плохой. Он поможет ускорить процесс реформы НАК Нафтогаза и разделить компанию на три части. Это то, что от нас требует Евросоюз. Закон создает механизм быстрой раздачи Кабмином акций и собственности (Укртрансгаза, Укрнефти). Если раньше на все нужно было согласие Верховной Рады, то теперь своими решениями Кабмин сможет создавать новые компании и «разбрасывать» по ним предприятия или же выводить их в отдельные компании: Укрнефть — в одно место, Укртрансгаз — в другое, Укргаздобычу — в третье. Таким образом, НАК Нефтегаз могут ликвидировать вообще, либо оставить ему функцию продавца газа. Все это позитивная сторона.

Закон поможет решить и такую проблему: при НАК Нефтегазе существует огромное количество непрофильных активов (от свиноферм до виноградников). И если когда-то активы будут выводить на IPO, то любой инвестор туда не пойдет. Это противоречит бизнес-логике. Так что, пусть пройдет реформа НАК Нефтегаза. Ничего страшного в этом нет. Правда, после такой реформы, принятый закон открывает путь для того, чтобы та часть реформированного НАКа, в компетенции которой будет магистральный провод и хранилища газа, была объединена в акционерное общество, совместное предприятие либо консорциум, и тогда возникает опасность отчуждения.

Словом, пока я не вижу ничего драматичного, но то, как быстро парламент принял этот закон, несколько настораживает. После того, как Янукович съездит на инаугурацию к Путину и вернется, я не исключаю и другие решения в энергетике...

Опрашивала Маша Мищенко