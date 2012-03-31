Оксану Макар похоронили в свадебном платье.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала Ирина Богданова, подруга матери Оксаны - Татьяны Суровицкой.

«Оксана была очень красивой: в белом платье, фате – все самое дорогое, самое лучшее, - отметила И.Богданова. - Белые туфельки Татьяна нашла такие, о каких мечтала Оксана - на высоченном каблуке. Пока Оксана была в больнице, говорила маме, чтобы врачи сохранили ей ножки, она хочет поскорее одеть туфли на высоком каблуке. Вот Татьяна такие и нашла».

По словам И.Богдановой, в гроб Оксаны, обитый белой тканью, мать положила то, что любила девушка: помаду, а еще плюшевого мишку с надписью: «Я тебя люблю!». Оксана очень любила мягкие игрушки.

О.Макар похоронили на старом кладбище села Шевченково, которое находится в 4-х километрах от поселка Луч. В Луче кладбища нет.

И.Богданова отметила, что именно она настояла хоронить Оксану на старом кладбище, так как «матери было не до того»: «Местные власти отвели место на новом кладбище. А оно находится в открытом поле – ни оградок, ни входа, только три могилы и вокруг куча мусора. Я попросила, чтобы Оксане нашли более достойное место».

В траурной церемонии принимали участие председатель Николаевского областного совета Игорь Дятлов, мэр города Николаева Владимир Чайка, глава фракции Партии регионов в городском совете Артем Ильюк, заместитель главы Николаевской областной администрации Вячеслав Рукоманов, руководитель фракции Партии регионов в областном совете Николай Жук.

По оценкам очевидцев, в церемонии похорон принимало участие около 400 человек, в том числе и журналисты.

Оксана Макар стала жертвой троих преступников, которые 9 марта в Николаеве заманили девушку на квартиру, изнасиловали ее, пытались задушить, а затем выбросили в подвал недостроенного дома и подожгли.

Оксана Макар скончалась 29 марта в Донецком ожоговом центре, куда была доставлена из Николаевской городской больницы № 3.

Сегодня девушку похоронили.