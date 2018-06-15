Девушку в Крыму скормили стае собак?

ЧП произошло на окраине Симферополя, в районе, где страшно ходить после заката солнца: свалка, алкаши, своры бездомных животных, грязь...

Второй день подряд в топе крымских новостей шокирующая история из Симферополя. В массиве Каменка, который находится неподалеку от городской свалки, утром 15 марта нашли изувеченную девушку. На теле - множество укушенных ран. Рядом с истекающей кровью Настей лежала горка ее вещей. 25-летняя крымчанка умерла в реанимации.

В Крыму, и в частности в Симферополе, действительно остро стоит проблема бродячих собак (власти не предпринимают никаких мер по стерилизации и пристройству животных, сокрушаются любители зверей). Но псы ли убили девушку?..

«Cвои», - ответила Настя на вопрос матери и отчима, кто ей звонит в полпервого ночи. Девушка спешила на встречу. С ней хотели повидаться двое молодых мужчин. «Ну, раз "свои", мы никак и не отреагировали», - рассказала изданию "Крым-комментарии" мама девушки Людмила Салтанова.

Жители Каменки около двух часов ночи слышали крики: «Помогите! Оставь меня в покое. Я не могу больше, я устала», а около пяти часов - лай собак и женские вопли. Но никто не вышел.

«Утром женщина из местного ларька позвала меня, чтобы я опознала вещи, и дальше я поехала в больницу... Были множественные укусы, как и была черепно-мозговая травма, и переохлаждение тела. Я хочу, чтобы наказали виновных, а не списали все на какие-то случайнойсти», - говорит мама девушки.

Зоозащитники в версию милиции не верят.

Предварительной причиной смерти Насти правоохранители называют сильную кровопотеряю и травматический шок. Тело направили на экспертизу.

Мэр Симферополя заговорил об активизации бездомных псов. «Общественность и любители животных нас поддерживают: необходима стерилизация! В городе запланированы деньги на отлов и стерилизацию бродячих животных. Приличная сумма - 400 тысяч. Проходит тендерная процедура, чтобы можно было официально выплачивать эти деньги», - заявил Виктор Агеев.

«Суки. Дважды слышали крик, но никто не вышел. В какой стране мы живем!». «За последние двадцать лет страна превращена в зону, с правилами и понятиями, не совместимыми для цивилизованного общества, дети не могут спокойно ходить по улицам, общаться друг с другом, люди превращены врабов мажоров, олигархов, бандитов...». «Почему люди, которые слышали крик "Помогите" не помогли?! Если самибоялись, то вызвать милицию ничего не стоит...». «Это украинский менталитет: Моя хата с краю». Так обсуждают тему в интернете.

Вера Стриж, Крым