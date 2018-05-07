Украинец - о железнодорожной катастрофе в Польше: Страшно были три часа кричать в темноте

В прошлую субботу в Польше произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в современной истории страны, которая унесла жизни по меньшей мере 16 человек, в том числе, гражданки США. Среди почти 60 людей, которые пострадали в аварии, есть пятеро граждан Украины, которые еще остаются в польских больницах.

Человек или техника?

Поезда «Перемышль-Варшава» и «Варшава-Краков» столкнулись лоб в лоб около девяти вечера недалеко от местности Щекочины на юге Польши на отрезке, где в 1994 году случилась похожая авария. Тогда она произошла из-за ошибки машиниста, который в тумане не заметил сигнала семафора и поехал по пути, которым уже двигался навстречу другой поезд. К счастью, машинисты обоих поездов успели нажать на тормоза, что, однако, не спасло жизни помощника одного из машинистов. Еще 8 человек получили ранения.

В эту субботу два пассажирских поезда мчали друг другу навстречу со скоростью свыше 60 и почти 70 километров в час. Польские власти сразу после катастрофы создали специальную комиссию, которая должна изучить причины аварии, но уже сейчас среди наиболее вероятных версий эксперты называют ошибку диспетчера или техническую неисправность.

Польские СМИ в своих публикациях, посвященных аварии, отмечают очень плохое состояние железнодорожной инфраструктуры в Польше из-за реструктуризации железнодорожного транспорта и большое недофинансирование отрасли.

«Например, в 2002-2006 годах средние инвестиции на один километр путей в Бельгии составляли 432 тысяч евро, во Франции - 174 тысяч евро, в Германии - 169 тысяч евро, а в Польше ... 4 тысячи евро», - отмечает польская Gazeta Wyborcza.

Но в то же время издание отмечает, что даже большие инвестиции в железнодорожную отрасль не могут отвратить катастрофы поездов, что подтверждает авария в Бельгии в феврале 2010 году (20 смертей, 160 раненых).

Прокуратура города Ченстохова, которая расследует дело, сообщила сегодня о задержании двух диспетчеров, одному из которых выдвинуто обвинение в неумышленном причинении аварии.

«Один из задержанных, 50-ти летний мужчина, - в тяжелом психическом состоянии и находится в психиатрической больнице. Он пытался фальсифицировать документацию отрезка, чтобы скрыть свои ошибки, последствием которых стала катастрофа», - сообщает со ссылкой на неофициальные данные TVN24.

73 жертвы

Двумя поездами, которые принадлежат крупнейшим в Польше фирмам-конкурентам по пассажирским перевозкам, - PKP Intercity и Przewozy Regiоnаlne, - ехали около 400 человек.

Спасательные службы, которым сегодня ближе к обеду удалось разобрать все уничтоженные вагоны и локомотивы, сообщили, что «на 100% на месте катастрофы уже нет жертв».

Согласно последним обнародованным данным, ранения получили 57 человек, 47 из которых, по состоянию на понедельник, еще остаются в пятнадцати больницах. Ранее медики сообщали, что больше половины раненых имеют «серьезные травмы», а несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

По последним данным, службам тоже удалось идентифицировать 15 из 16 смертельных жертв субботней катастрофы.

5 украинцев

Среди жертв железнодорожной аварии - пятеро украинцев, которые, по данным Генерального консульства Украины в Кракове, получили «легкие и средней тяжести травмы».

Житель Львовской области Игорь Цап ехал в первом вагоне поезда.

"Произошел очень мощный удар, от которого моментально погас свет. Сразу после него были ощутимы еще два удара. Когда заметил, что мы остановились, я и люди, которые были со мной в купе, начали искать безопасный выход, потому что боялись, что что-то может загорется или еще что-то. Когда заглянул за стенку купе, то заметил, что там уже не было ни купе, ни вагона: весь вагон был полностью разорванным.

Со мной ехали пожилая чета из Херсона с внучкой, я спросил, как они себя чувствуют, они ответили, что нормально, и мы начали выбираться. Мужчину привалило, но внучка ему помогла выбраться, а я помог женщине выйти наружу. Мы видели людей, которые лежали возле вагона, но им уже нельзя было ничем помочь.

...Странно, но в тот момент как-то не чувствовал боли из-за поломанных ребер. Позже нам помогали девушки, давали специальные одеяла из фольги, которые позволяли согреться, потому что меня очень сильно трясло. Потом приехала скорая, которая забрала нас в больницу.

Перед столкновением вы не почувствовали экстренного торможения?

Нет, не было никакого экстренного торможения. Мы сидели себе разговаривали, и тут неожиданно чрезвычайно сильный удар. Я ехал в первом вагоне и подумал, что на этом не закончится и после такого не выживают. Потом было еще несколько ударов: очевидно, нас сбросило с путей, а затем сверху упал еще один вагон. Когда вышел, то собственно такую картину и увидел. Люди кричали о помощи, но кто там мог выбраться наверх - сами едва ходили.

Насколько быстро прибыли польские спасательные службы?

Довольно быстро - через 15-30 минут. Может, немного быстрее, потому что сами понимаете, что из-за состояния, в котором я был, мог воспринимать время по другому. Но думаю, что не позже.

Они подбежали и спросили, как мы себя чувствуем, но там творился ужас, и тяжело было сориентироваться, кому помогать в первую очередь. Я сказал им о людях, которых видел раньше, и они пошли туда. Еще люди в гражданском также были на месте и помогали вытягивать пострадавших. Вообще приехали очень многие представители разных служб, но как детально проходила спасательная операция, не знаю, потому что нас эвакуировали.

Какое ваше впечатление от медицинской помощи в Польше?

Очень позитивное, особенно в сравнении с Украиной: это небо и земля. Никто меня не спросил о какие-то деньгах. Мне лишь стоило сказать, что у меня болит, сразу колют обезболивающее, ставят капельницу. Все, что нужно - пожалуйста.

Врачи сказали, когда вы сможете выписаться из больницы?

Еще точно не сказали, ориентировочно две недели. Но я думаю, что скорее, потому что я «живучий». Кроме этого, не курю и не кашляю, благодаря чему при поломанных ребрах чувствую меньшую боль. Думаю, что через неделю смогу выйти из больницы.

В Польшу Вы на работу ехали?

Да. Раньше я полтора года работал водителем автобуса в Варшаве и столько же дальнобойщиком. Позже поехал домой, потому что закончились документы и нужно было делать новые. Директор их как раз мне сделал и позвонил, чтобы я приезжал, но я не доехал...

После выписки из больницы поедете в Украину?

Не знаю. У меня младшему сыну 2 года и жена на 4 месяце беременности, поэтому – в принципе - подлечусь и поеду на работу. Мне нужно кормить семью. А что дома?

***

Еще один житель Львовской области 30- летний Владимир Радовец ехал в одном из трех вагонов, которые больше всего были повреждены в результате столкновения поездов.

«Страшно было, когда я три часа кричал в темном вагоне... Они (спасатели) пытались добраться ко мне, но не знали, с какой стороны», - сказал человек, заметив, что элементы покореженного вагона зажали ему ноги, из-за чего он не мог выбраться самостоятельно.

54-летний Владимир, который ехал со своим тезкой в одном вагоне, но попросил не называть его фамилии, сказал, что ему чудом удалось спастись.

«Один вагон оторвался и летел просто в наше купе, в котором мы сидели, чудом успел упасть на пол», - сказал он.

Мужчина рассказал, что он около 1,5 часа был зажат металлическими конструкциями головой вниз, пока его не спасли польские пожарники.

Он прибавил, что в больницу приходили представители железнодорожной компании, которые извинялись перед пострадавшими за аварию, оставили свои контакты и сказали обращаться, когда будет необходима дополнительная помощь.

Украинка по происхождению, но гражданка Польши 23-летняя Анжелика ехала в поезде со своими дедушкой и бабушкой.

«Я пострадала меньше всех, кто был в этом купе. Немного ударилась, а в целом все в порядке», - сказала она, заметив, что больше всего пострадала ее бабушка.

Она также положительно оценила работу всех польских служб, задействованных в спасательной операции, и сообщила, что их посетил Генеральный консул.

«Консул оставил свой номер телефона и сказал, что если что-то, чтобы мы звонили и, мы, наверно, будем это делать», - сказала она.

Генконсул Украины в Кракове Виталий Максименко посетил всех пострадавших украинцев.

«Я встречался с врачами, они говорят, что опасности жизни нет, но специалисты говорят, и это также мое мнение, из того что, я увидел - люди нуждаются в помощи психолога, потому что стресс сделал свое дело», - сказал консул.

Он отметил, что все пятеро украинцев находились в Польше легально, имеют страховки и, кроме обязательной медицинской помощи, которую им предоставляют, могут рассчитывать на компенсацию вызванных аварией материальных и моральных убытков.

«Мы будем обращаться к воеводе (губернатору), чтобы они нам дали конкретную информацию, которая будет сделана для наших граждан, которые пострадали, в этой аварии», - сказал собеседник агентства.

По его данным, компенсацию, скорее всего, будут выплачивать польские железнодорожные компании, услугами которых пользовались украинцы. Виталий Максименко пообещал, что консульство будет держать дело на контроле.

Роман Кисиль, собкор УНИАН в Польше