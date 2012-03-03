Мэра Тернополя во время прямого эфира забрали к психоневрологическую больницу

Городского председателя Тернополя Сергея НАДАЛА вчера во время прямого всеукраинского радиоэфира забрали в Тернопольскую областную коммунальную клиническую психоневрологическую больницу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, врачи установили ему диагноз церебрососудистый криз. Сейчас городской председатель находится в клинике, его состояние улучшилось.

Сегодня, по сообщению пресс-службы, С.НАДАЛ в своей палате провел рабочее совещание с профильными заместителями и секретарем совета.

В то же время местный сайт «Обо всем» опоздание городского председателя на ток-шоу «Круг вопросов» радиокомпании «Эра» и то, что у него там заплетался язык, после чего ему вообще отняло язык, расценил как приход С.НАДАЛА на прямое включение с Тернополя в нетрезвом состоянии.

Во время общения редактора сайта «Обо всем» Бориса МАШЛЯНКИ в сети Фейсбук с пресс-секретарем горсовета Екатериной КАЛУШ, он предложил взять у мэра анализы и в присутствии журналистов выяснить, содержит ли его кровь алкоголь. Однако данное предложение, по словам Б.МАШЛЯНКИ, было проигнорировано.