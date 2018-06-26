Закарпатье засыпало снегом: от мира отрезаны почти 3 тысячи человек

Сотни грузовиков застряли на перевалах, которые соединяют Закарпатье с миром. Спасатели буксируют машины, расчищают лавины, ищут в горах туристов... Погода радует разве что любителей горнолыжного спорта... Проблемы на перевалах За последние два дня на Закарпатье выпали рекордные снега. Основная здешняя беда во время такого ненастья – ситуация на перевалах, которые соединяют область со Львовщиной, а следовательно – в целом с Украиной. Два перевала на время снегопадов и пурги оказались практически полностью перекрыты – позавчера на них почти остановилось движение. Проблемы возникли и на дороге (резкий подъем), которая ведет к международному пункту пропуска «Ужгород-Виншне Немецке», что на украинско-словацкой границе: здесь традиционно много грузовиков (типа «Камион»), которым сложно справиться с крутыми подъемами.

Поэтому, по официальным сообщениям теруправления МЧС в Закарпатской области, на автодороге международного значения «Киев–Чоп» в районе Абранского и Латирского перевалов Воловецкого района и на объездной дороге г. Ужгород (на подъезде к контрольно-пропускному пункту «Ужгород») на буксировке большегрузных автомобилей от МЧС работало 20 единиц техники высокой проходимости и более 60 человек. В целом только за одни сутки отбуксировали 113 большегрузных автомобилей. Кроме этого, на помощь спасателям пришлось привлекать и тяжелую инженерную технику из центра быстрого реагирования, который дислоцируется в Дрогобыче.

Правда, без чрезвычайных ситуаций таки не обошлось: неподалеку от КПП «Ужгород» перевернулся груженный лесовоз. Специалисты говорят – «виновны» слабая видимость и снежные заносы. Поднимали транспортное средство с помощью спецавтомобилей областного МЧС.

Снежные лавины на дорогах, отрезанные села Значительные осадки вызвали сход лавин в Карпатах. В урочище Бобровка Тячивского району снежная масса в семь метров шириной перекрыла дорогу местного значения «Усть-Черна-Комсомольск» (наиболее отдаленные высокогорные села Закарпатья – на Тячивщине). В конечном итоге, почти до полуночи завал расчищали силами местного райавтодора.

Сильный снег «отрезал» от внешнего мира и четыре населенных пункта Воловецкого района (Буковец, Розтока, Вербяж и Щеревец), засыпав подъездные пути. По сообщению МЧС, вчера на помощь горному району из областного центра отправилась тяжелая инженерная техника спасателей. В целом без связи «с миром» остались почти 3 тысячи человек.

Для расчистки снега задействовали расквартированные на Закарпатье армейские части.

«Сейчас все соответствующие службы работают в режиме повышенной активности для обеспечения движения водителей вопреки ненастью. Вчера, на пример, работы продолжались 2-х ночи», - сообщил глава областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Иван Бушко.

Областной центр едва справился со снегом Проблемы с расчисткой снега почувствовал и Ужгород. С полтора десятка снегоуборочных машин, которые практически без перерыва работали круглые сутки в городе, едва справлялись с заносами. Городская власть просила и предпринимателей, и горожан расчищать тротуары вблизи офисов и домов. Мер Ужгорода Виктор Погорелов приказал службам работать круглосуточно и сделать все, чтобы избежать образования ледовой корки.

Больше всего проблем, по информации пресс-службы Ужгородского городского совета, доставили «бессовестные» водители, которые оставляли авто как попало и бог знает где, и из-за этого тяжело было работать снегоуборочным машинам. Учитывая это, круглосуточное дежурство ввел мэр Ужгорода и для сотрудников муниципальной полиции, которые должны помогать снегоочистительной технике.

Невзирая на снег, в Ужгороде уже вторую неделю подряд спасают... уток! Водолазы опять спасали птиц, которые попали в ледовую ловушку на реке Уж, под пешеходным мостом, что на пл. Петефи. Дней десять назад спасатели Закарпатья уже проводили подобную операцию, то есть, фактически вырезали значительную часть льда и таким образом обеспечили птицам доступ к воде. В этот раз так же «поработали», потому что из-за сильных морозов полынья замерзла, и около 200 уток оказались в опасности.

Закарпатье хочет попрощаться с зимой Гидрометцентр сообщает, что снежный покров на Закарпатье составляет 30-62 см. В ближайшие несколько дней осадков больше не ожидают. По данным синоптиков, циклон с территории Закарпатья перемещается в Румынию. И, наверное, учитывая такие прогнозы в Ужгороде, не ожидая официального завершения зимы, на субботу, 18 февраля уже спланировали праздник Проводов зимы и сжигания наибольшего в Украине чучела Мары.

Наталия Петервари