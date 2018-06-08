Юрий Шевчук: Разбогатею - куплю квартиру в Киеве

Если талант идет рука в руку с честью, то художник любим всеми тремя поколениями современников и всеми народами на одной шестой суши. Кажется, столько занимала территория бывшего СССР... Это он собирал стадионы в Грозном, был на Майдане в Киеве и на Болотной площади в Москве... Это он на вопрос Путина "А вас как зовут, извините?" ответил просто, но "со вкусом": "Юра Шевчук, музыкант"...

Я шла на пресс-конференцию к лидеру культовой группы ДДТ, понимая, что вопрос будет задать сложно. Решила просто слушать и записывать...

Собственно сама пресс-конференция в Киеве - это анонс предстоящих концертов в нашем городе. По мнению Шевчука, русского рока в таком концепте, который они собираются здесь представить, еще не было. Сначала он со вздохом согласился ответить на вопросы про политику: «Ладно, назвался груздем, отвечу на вопросы». А потом все-таки говорил об альбоме, о музыке, о дороговизне билетов и о щедрости.

ПРО ПОЛИТИКУ И ЗОМБОЯЩИК

С властью у меня как-то эротики за всю мою жизнь ни разу не вышло. Что при коммунистах, что при Ельцине. ДДТ - собственно, единственная группа, которая и при Ельцине в выборах не участвовала. Уже тогда понимали, что выборы должны быть честными. Если бы выиграл Зюганов, может ничего бы страшного не произошло. А Ельцин в жажде демократизировать страну выбросил и демократию. С нынешней властью у меня тоже разборки. Но это позиция художника. Я не состоял и не состою ни в какой партии. Пытаются меня, как бабочку, приколоть то к этому флагу, то к тому. И дело не в том, что я выпендриваюсь, и как колобок: и от бабушки ушел, и от дедушки... Я просто гражданин, смею себя считать художником. Пою песни. Но я гражданин своей страны, и никогда не стоял за словом, чтобы сказать, что я думаю о происходящем в горячо любимой мной стране. Или поддержать движение, которое в моих размышлениях ведет общество к просветлению. И я участвую в акциях протеста, потому что у меня наболело. А на Болотной я стоял и у меня было чувство, что я в зале стою. Я прошел эти несколько километров свободы во время акции на этом длинном мучительном пути. В России ведь все только начинается. Многие пишут, что сейчас на трибуне на акциях протеста стоят не те люди. А я спрашиваю: а где святых взять? И всех нас объединяет желание перемен. Важно, что все задумались... Во мне нет политического жесточайшего огня. Я не неофит, во мне нет политической движухи... Я просто знаю, что сейчас нужна полемика. Нормальная, культурная полемика... На Болотной все со всеми были добры, не было хамства... Вся харизматическая часть страны устала от этого хамства. Все началось 24 сентября, когда, как в том анекдоте Володя сказал Диме: «А теперь давай я сверху». Мы все опухли! Нас не стпросили... Никого вообще не спросили. И от этого народ опух. Потому что надоело. Мы ведь люди. И думаем, что с нами должны считаться. Ну и власть опухла от этого кипиша на улице. Но она должна сделать выводы. И выборы должны быть честными. Поэтому я поддержал митинг. Я - за честные выборы. Настолько шито белыми ниткаи. Ведь каждый мужик на кухне, смотря этот зомбоящик, спрашивает себя: ну сколько можно?

Не буду ругаться. Но ведь это унижение просто... Люди хотят жить в стране, не жить по указке, не быть болтом в этих плешивых стадах...Вот и все это нормальное человеческое желание...

А то, что это зашевелилось, то это нормально, никто лодку не раскачивает. Тошнить от этого может только крыс, как писал Дима Быков.

В России общество выздоравливает, начинает задавать себе вопросы.

Есть революции в моде, в искусстве. А есть духовные революции. А есть погромы. Я против погромов. В 1917 году были погромы. Надо понимать разницу между погромами и революцией. Революции делаются не от зависти к богатому. У него нет социальной ненависти. Человек, который за революцию духа, хочет, чтобы люди, которые его окружают, жили нормально, по-людски. А бунт делает черная злобная зависть: «Ты, сука, богат, мы тебя сожжем». И когда власть говорит, что это одно и то же — неправда. Неправда, это разные вещи.

ПРО НОВУЮ ПРОГРАММУ ДДТ И ДОРОГИЕ БИЛЕТЫ

Альбом «Иначе», который будет представлен в Киеве, это 16 новых треков и старые песни. Ему предшествовал поиск. Жажда новых оранжировок, жажда освобождения от штампов, которые отдельные художники называют стилем. Ну и писатели, и журналисты называют стилем. Были поиски звука, каждая песня пережила по пять-шесть реинкарнаций... Искали свежак... В музыке его больше...

В ДДТ пришли новые музыканты. Они не лучше, они просто любят другую музыку. Создавая шоу, мы стремились, чтобы зритель получил новый опыт. Это новая визуализация и эстетическое удовольствие. Принцип, по которому строят шоу-бизнес: максимум световых приборов. Мы от этого ушли. Мы хотели, чтобы была иная музыка, иные экраны. Формат рок-концерта двадцатилетней давности изменился. Рок-концерт не может обойтись без видеоэкрана. Мы хотели, чтобы в каждом кадре на экране был смысл. Чтобы это не было, как на концерте многих групп: музыка и движущие картинки, а чтобы все имело смысл. Мы хотели напомнить, что рок-музыка может разговаривать о смыслах, а не только раскачивать то, что ниже пояса. Она существует в смыслах, она задает вопрос: быть или не быть, и как быть, каким быть. Наш концерт — уточнение этих больших вопросов. Эту программу, это шоу сделала моя команда - люди из Питера и Киева. Киевские ребята просто гениально подняли сквозное действие этого шоу. С ними у нас была совместная бешеная суровая работа. Они создали сюжетный ряд. Они нашли главного героя для либретто, это киевский актер Сергей Чернов.

О чем мои новые песни? Мои песни все о любви, не о ненависти же... О свободе, иногда они социальны, иногда это памфлет... Художник должен освобождать от давления этого глобального предметного мира, этого бесконечного вещизма. Мы на крюках бесконечных новых холодильников, телевизоров, вещизма. Человек становится придатком общества потребления. Главный герой нашего шоу Сергей Чернов по сюжету, проплыв весь СССР, выходит голый, а там бабушка-блокадница по воде идет, яко по суху... Выход к свободе, вот что важно... Внутреннюю свободу никто не отменял...

Эти видеодекорации для шоу «Иначе» возить очень дорого. Параметры экрана - 46 на 12 метров. Это почти хрущовка по объемам. Но мало городов, где можно ставить такую декорацию. Там, где нельзя поставить видеодекорацию, мы делаем камерную программу «Сольник». Постановка рок-шоу влетело в копеечку. У народа денег нет, и программа очень дорогая: звук, свет стоят около миллиона рублей. Повышаем цены на билеты - народ не хочет идти... Тут есть конфликт между хорошим шоу европейского уровня и зарплатой бюджетников. Финансово нам тяжело, ходим по лезвию бритвы. При этом, только двадцатая часть стоимости билетов пойдет на зарплату, остальное - на технологии. Мы ведь не рекламируем пиво, не рекламируем алкоголь. У нас нет рок-н-рольных спонсоров. Мы понимаем, что не можем брать деньги у многих людей, которые... Не буду уточнять.

"Форбс" про меня написал, что я богат. Но они, скорее, посчитали мои старые долги... Не знаю, что ими двигало, когда они публиковали такую информацию. Может быть, она накаркают прибыль... Может, чего-то и заработаем. После этой публикации в "Форбс" иду из дома в студию. В Москве там рядом с домом мои всегдашние бомжи. Они меня облепили:

- Юра, чувак, ты ж вроде богат. Дай твоих щедрот на "выпить, закусить". Ну я дал им выпить и закусить... Я всегда им даю, своим бомжам...

А вообще я рад, что в Киеве. Разбогатею — куплю себе тут квартиру, в старом доме...

Из высказываний Юрия Шевчука на встрече с Путиным и его же комментариев после нее:

Мы живем в сословной стране... Где шахтеры идут в шахту, как в штрафбат. Милиция служит начальству и карману... Плакатами патриотизм не построишь...

Я увидел человека, создавшего вертикаль власти и ставшего ее заложником...

Наши дети будут жить в мрачной, злобной коррумпированной стране. Давайте выпьем, чтобы она изменилась...

Титаник придумали профессионалы, а Ноев Ковчег — любители. Гражданское общество - это любители. «Любители» - от слова любовь... Любовь помогает видеть, чувствовать, в том числе и свободу...

Записала Маша Мищенко