Крым. Занесенные снегом

Замерзшее море, сугробы с человеческий рост и километровые пробки. Так выглядит Крым сейчас. Полуостров уже третью неделю живет в условиях штормового предупреждения. В последние два дня погода особенно лютует: настоящий буран! Впрочем, чрезвычайное положение в республике объявлять не будут.

«Есть проблемы с электроснабжением в отдельных регионах Крыма, есть проблемы с движением по дорогам, однако ситуация под контролем, вводить в настоящий момент чрезвычайное положение смысла нет», - заявил председатель крымского правительства Анатолий Могилев.

Из-за сильного ветра, порывы которого достигают 30 метров в секунду, без света вечером 7 февраля остались жители восьми десятков сел: 70 тысяч человек, или 3,5% населения автономной республики.

На трассах образовались километровые «пробки». Особенно тяжело приходится машинам, оказавшимся на дороге из Симферополя в северный Крым, в районе сел Журавлевка и Трактовое.

«Там полная ж..а! Сугробы уже не из снега, а из земли. Ветер сдул снег с полей и начал сдувать землю. Машины по крышу замело», - эмоционально заявила Татьяна, жена одного из автомобилистов.

«Кончилось свое топливо. Стоим больше суток», - возмущается водитель Георгий.

«Ездила техника ночью, но она не спасала. Сильный ветер сразу заметал все обратно», - говорит шофер Алексей.

«Машина замерзла, не заводится! Прицеп от ветра перекинуло, джипом выдергивали и спрятали его за фуру, чтобы опять не сдувало. Сами в фуре грелись», - рассказывает водитель грузовика Олег.

Впрочем, люди в беде друг друга не бросают.

«Все стараются помогать: кто трос даст, кто лопату…», - рассказывает «водила» Борис.

А на востоке Крыма свои проблемы. Там остановлено движение судов. Керченский пролив, который соединяет территорию Украины и России, закрыт для кораблей. На стоянках томятся больше 120 судов.

Не работает из-за непогоды и переправа «Крым-Кавказ».

«Сейчас стоит вопрос, как пережить этот катаклизм, который произошел: и штормовые ветра, и низкие температуры…Толщина льда в проливе в пределах 30 сантиметров. Когда штормовой ветер стихнет, мы с этим льдом справимся, если не будет подвижки льда. Если начнется подвижка льда в проливе, то и мы будем стоять», - говорит Николай Ковирниченко, который руководит Керченской паромной переправой больше двух десятков лет.

Он вспоминает, сложности в работе из-за зверства погоды повторяются с интервалом в пять лет. Последний «удар» был в 2006-м…

Страдает и юг Крыма. Так, в Алуште 6-балльный шторм разбил набережную.

«Повреждены плитка и асфальт, плюс смыты многие пляжи», - жалуется сотрудник мэрии.

Прогнозы синоптиков немного обнадеживают. 9 февраля ветер на полуострове будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду, днем обещают до 16 градусов мороза.

«Холода в Крым приходят с северо-востока России. Виноват сибирский антициклон, который не так повернулся», - говорит начальник отделения гидрометеообеспечения регионального центра по гидрометеорологии в Крыму Татьяна Любецкая.

Впрочем, аномальной нынешнюю зиму метеорологи не называют. Мол, подобная погода была в 2006, 2004, 1942.

Вера Стриж

Фото УНИАН