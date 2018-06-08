Замаскированная МАФия

Сложно оставаться спокойным, когда в час ночи под твоим окном вдруг раздается рев двигателей, включаются прожектора и какие-то незнакомые люди начинают разрывать то, что еще час назад было газоном вашей придомовой территории. Именно так все выглядело в ночь с 6 на 7 февраля, когда возле нашего дома среди глухой ночи до сих пор неизвестный таинственный бизнесмен вдруг решил установить аллею своих МАФов.

Стоит отметить, что данная ситуация уже стала привычной, по крайней мере для киевского района Виноградарь. Просто как в сказке – пробъет полночь, команда анонимусов начинает рубить деревья, разрывает газоны, дороги, и монтирует, монтирует без конца длиннющие ряды пластиковых МАФов. Сопутствующий элемент такого "благоустройства" - антисанитария, и отсутствие элементарных мусорников и туалетов для такого количества МАФов. Более того, ситуация дошла до критической еще и потому, что, например, МАФы на проспекте Свободы построили на пожарном гидранте, который должен обеспечить подачу воды к окружающим домам в случае экстремальной ситуации.

Однако крепким юнцам, которые методично уничтожают газоны и зеленые насаждения, кажется, не мешают ни сильные морозы, ни отсутствие документов и разрешений на работы, ни категорический протест и пикеты местных жителей. Фантастическому упорству, с которым они продолжают свою работу, можно лишь позавидовать.

Так было и в этот раз. С одной лишь разницей, что работы на сей раз велись на придомовой территории нашего дома. Стоит отметить, что еще за несколько недель до этого вероятно эти самые анонимусы срубили деревья на этой самой территории, очевидно предварительно готовя ее к появлению шеренг МАФов. Именно тогда жители дома выступили впервые, были написаны заявления в органы охраны порядка, приезжали представители городской власти. Ситуация вроде бы начала нормализовываться, но все это оказалось лишь обманом перед новым, еще более интенсивным этапом МАФового рейдерства.

Когда мы вместе с другими жителями дома вышли на двор, то увидели около двух десятков парней, новенький блестящий экскаватор, КАМАЗ, 4 – 5 грузовых газелей с разобранными панелями для МАФов. Жители дома попросили предъявить им хотя бы какие-то документы, которые дают право на проведение таких работ. В ответ началась заваруха. Парни, особо не церемонясь, с помощью кулаков, оттолкнули пожилую женщину. Досталось и мне… Когда я попробовала подойти ближе, чтобы снять происходящее на мобилку, один из юнцов ударил меня кулаком в лицо. Толкотня прекратилась, лишь когда число жителей дома превысило количество нападающих и к месту столкновения подтянулись наряды милиции. Стоит отметить, что лишь после того, как две милицейских машины заблокировали проезд КАМАЗу с насыпанной экскаватором землей из газона, нападающие таки были вынуждены развернуть машину и высыпать груз назад.

Однако даже в присутствии милиции ночные гости вели себя весьма вызывающе. Они постоянно акцентировали внимание на том, что имеют покровителей в высших эшелонах власти, что за любые их поступки им ничего не будет, власть на все закроет глаза, и что любые попытки сопротивления закончатся ничем. Однако один из них, юнец чиновнического типа, то ли издеваясь, или неуклюже играя в миротворца, заявил, что они, не уточняя правда, кто именно эти «они», планируют «навести здесь благоустройство, посадить липы». Однако когда я попробовала снять его на мобилку, он ринулся на меня, выкрутил руки, и отобрал телефон. Правда, через какое-то время вернул. Странное поведение для позитивного героя, который желает лишь добра.

Напоследок хочу отметить, что жители дома не давали никакого согласия на какие бы то ни было работы на придомовой территории. Более того, они категорически протестуют против этих работ, и написали соответствующие заявления в милицию, прокуратуру, районный комитет по благоустройству, КГГА, и другие учреждения. Однако, по словам застройщиков, им протесты местных жителей, а также комитеты киевской власти, милиция, и прокуратура не страшны. Они ссылались на какую-то загадочную "крышу", которая выдала им противозаконное разрешение на проведение "работ по благоустройству". Что же это за "крыша" такая, которой никто не указ, и которая легко выдает такие распоряжения?

Кстати, в планах таинственной команды – расчистка расположенных поблизости детской и спортивной площадок, с целью строительства там парковки и очередного павильона. Планы, в отличие от своих имен и документов, ночные «благотворители» не скрывают. Застройщики ушли, но обещали вернуться. В этот раз - днем, и со всеми разрешениями на руках. Ну что же, ждем. И так же, ждем ответы от учреждений, в которые обратились за помощью.

P.S. Уже после того, как был написан этот материал, произошло еще одна интересное событие. В доме появилось двое молодых людей, которые наотрез отказались отрекомендоваться, однако заявили, что являются представителями таинственного хозяина МАФов. Они предложили жителям дома пойти на «мировую», а также официально дать согласие на сооружение на придомовой территории МАФов. В обмен на это они обещали выделить жителям дома 25 тыс. грн. на «озеленение». Так что вот такие дела, дорогие киевляне, – ваши честь, здоровье и достоинство имеют вполне реальную и конкретную цену – немногим более 3 тыс. долларов по нынешнему курсу НБУ.

Оксана Романюк, представитель «Репортеров без границ» в Украине

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