Донецкий режиссер снял правдивую картину о СБ ОУН

Новый документальный фильм донецкого режиссера Виталия Загоруйко «Закрытые двери» об относительно малоизвестной на сегодня деятельности Службы безопасности Организации украинских националистов, в частности во время борьбы УПА против СССР и Германии.

Служба (сокращенно - СБ ОУН), рассказывается в фильме, была создана в условиях террористической войны между польским оккупационным режимом в Западной Украине и украинским националистическим подпольем. Ее главной задачей было разоблачение вражеских агентов в рядах ОУН, а затем и УПА, выявление провокаторов, разведка, проведение всевозможных спецопераций. Едва ли не самой громкой такой операцией стала попытка покушения на Никиту Хрущева - через своих агентов подпольщики узнали о маршруте передвижения будущего лидера-реформатора СССР и обстреляли его кортеж.

Лента Виталия Загоруйко основывается на материалах различных архивов, в том числе и архивов СБУ. Достаточно подробно в «Закрытых дверях» проговорены неудобные для различных сторон темы. Например, историю с отрядами псевдо-УПА, организованными НКВД. Одетые в форму УПА, они совершали насилие в деревнях и городах, чтобы подорвать авторитет повстанцев среди местного населения. В фильме довольно подробно описана деятельность таких отрядов, методы борьбы против них. А еще Загоруйко приводит довольно неожиданные документы - протесты советских деятелей против использования псевдоуповцов: мол, на самом деле эти провокации вредят только советской власти и поддерживают градус насилия.

Другой неприятный (но уже для самой СБ ОУН) вопрос - методы контроля «чистоты рядов» со стороны ВБ. Зритель узнает о волне не всегда мотивированных, зато жестоких репрессиях среди повстанцев, об отказе некоторых отрядов подчиняться СБ, потому что она, мол, своими подозрениями только препятствует успешным боевым действиям, а также истребляет лучших бойцов. О часто очень приблизительном, с предсказуемым финалом, ведении следствия над заподозренными в шпионаже.

Одним словом, фильм более или менее свободен от идеализации, от пустых героических стереотипов. Зато в нем есть место историям, обозначенным характерным черным юмором судьбы военных лет. Как специфическая «дружба» двух региональных командиров СБ ОУН и советской разведки - они переписывались, обменивались агитационной литературой и вообще всячески поддерживали джентльменские отношения.

Что касается эстетической стороны фильма - он получился в целом интересным и динамичным, насыщенным. А вот постановочные кадры, воссоздающие события более полувековой давности, выглядят несколько неуклюже, снятыми как бы между прочим и как получится, наигранно и не очень натурально. Впрочем, они не помешают зрителям узнать новые для себя данные о тех драматических событиях в истории нашей страны.

Олег Коцарев